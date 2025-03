Petri Matikainen teki yllättävän Kärppä-ratkaisun – taustalta paljastuu rajuja terveysongelmia: "En pystynyt tekemään mitään"

Jääkiekon SM-liigassa Oulun Kärpät teki runkosarjan lopulla rajun päätöksen, kun se vaihtoi päävalmentajaa varsin myöhäisessä vaiheessa. Uudeksi luotsiksi asteli Petri Matikainen, jonka ei pitänyt valmentaa missään. Taustalta paljastuu varsin raadollinen syy.

On maaliskuun toinen päivä vuonna 2025. Runkosarja lähestyy loppuaan ja SM-liigan suurseura Kärpät on pahassa kierteessä. Se uhkaa tipahtaa jopa pudotuspelien ulkopuolelle, kun tappioita tulee yksi toisensa perään.

Kärppien hallitus kokoontuu yhteen. Tapetilla ovat seuran valmentaja-asiat.

Kärppien hallitus päätyy siihen, että päävalmentajan virkaa hoitanut Ville Mäntymaa siirretään syrjään. Tästä alkaa kartoitustyö.

– Kaikki tapahtui tunnissa, sunnuntai-illan aikana, Kärppien uusi päävalmentaja Petri Matikainen kertoo MTV Urheilulle.

– Minulla ei ollut mitään hajua, että jotain tuollaista voisi tapahtua. Kyllä, Kärpät oli ollut aiemmin yhteydessä, mutta silloin tilanne ei ollut sellainen, että olisin voinut lähteä minnekään, Matikainen jatkaa.

Matikainen teki yllätysratkaisun, sillä kulisseissa oletusarvo oli se, että hän ei valmentaisi missään tämän kauden aikana. Osasyy tälle oli se, että hän kärsi terveyshuolista.

Petri Matikainen hyppäsi nopealla varoitusajalla Kärppien päävalmentajaksi.

”Juhalle on vaikea sanoa ei”

– Minulla oli vanhoja sotavammoja selässä ja lonkassa, Matikainen paljastaa.

– Laihduin kymmenen kiloa sen takia, kun en päässyt liikkeelle. Olen yrittänyt jumpata ja saada noita juttuja parempaan kuntoon. Hiljalleen on menty parempaan suuntaan ja siihen tilanteeseen, että voin taas valmentaa. 58 vuotta kun tulee mittariin, niin vanhat vammat alkavat näkymään ja tuntumaan.

Matikainen edusti omalla pelaajaurallaan SM-liigassa Tapparaa, Jokipoikia ja KalPaa. Hän piipahti myös ulkomailla, kun hän pelasi Saksassa ja Itävallassa.

– En tiedä montaa jääkiekkoilijaa, jolla ei olisi tässä iässä lonkka- tai selkävammoja. En ole käynyt missään leikkauksissa ja nuo vaivaavat edelleenkin. Onhan tämä ollut aika ilkeää, kun en ole pystynyt tekemään mitään, Matikainen myöntää suoraan.

Matikainen on saanut tuoreeltaan apuja Kärppien lääkäriltä Jukka Tikannolta. Kaiken jäljiltä seuraa syvä huokaus.

– Elossa ollaan, Matikainen nyökkää.

– Tuo oli se syy, miksi ei aiemmin tullut lähdettyä minnekään, Matikainen sanoo kärsimistään terveyshuolista.

Matikaisen kanta muuttui yhden lähestymisen myötä. Hänen puhelimensa näytölle ilmestyi tutun veijarin nimi:

Juha Junno (Kärppien hallituksen puheenjohtaja).

– Heti kun Juha soitti, niin arvasin, että ”jaaha”, ”nyt olen pahassa paikassa”. Juhalle on vaikea sanoa ei, Matikainen hymähtää.

– Olin Juhalle kiitollisuuden velassa vanhoista jutuista. Olen kuitenkin sellainen ihminen, että en vain voinut sanoa ei. En miettinyt rahaa, enkä mitään. Onhan tämä tietyllä tapaa valtava riski, mutta toisaalta olen kohta kuusikymppinen, niin mitä riskejä tässä on? Painetaan hommia ja katsotaan, että mihin sitä päädytään. Yritetään vetää lippu korkealle, Matikainen jatkaa.

Matikainen viittaa Junno-historiallaan siihen, miten hän sai aikanaan paikan KalPan liigamiehistöstä, kun Junno toimi kuopiolaisseuran toimitusjohtajana.

Petri Matikainen itävaltalaisen Klagenfurtin päävalmentajana.

Logolle pitää pelata

Suomessa Matikainen muistetaan erittäin värikkäänä ja persoonallisena valmentajana. Hän toi aikanaan moottorisahan HIFK:n pukukoppiin, kun hän yritti piiskata punapetoja parempiin suorituksiin. Bluesissa Matikainen laukoi hyvin räväköitä lausuntoja pudotuspeliotteluiden yhteydessä.

– Syödään se paska.

– Voitto tai kuolema.

Matikainen vei Bluesin kahtena keväänä aina finaaleihin saakka. Espoon menestyksen myötä Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen houkutteli Matikaisen mukaan maajoukkueeseen. Heidän yhteinen taipaleensa huipentui keväällä 2011, kun Suomi voitti maailmanmestaruuden Bratislavassa.

Matikainen ehti valmentaa usean kauden ajan Keski-Euroopassa, kun hän toimi päävalmentajana muun muassa Itävallassa ja Sveitsissä. Hän oli erityisesti Itävallan vuosiensa aikana niin sanotusti luupin ulkopuolella. Suomessa kun ei paljoa Keski-Euroopan sarjan tapahtumia seurata.

– Pidin esimerkiksi Klagenfurtissa olemista erittäin kovana juttuna. Sinne ei oikeasti pääse – sinne pyydetään. Se on kova pesti Euroopassa. Se, että pääsin rakentamaan, voitimme pari mestaruutta ja sain olla siellä viisi vuotta putkeen – se on kova saavutus. Siitä matka jatkui Sveitsiin, missä homma ei mennyt ihan putkeen. Mutta sellaista elämä välillä on. Kokemusta on tarttunut paljon ulkomaan vuosien aikana puseroon. Viisautta on tullut lisää, mutta arvot ovat edelleen samat, Matikainen perkaa.

Mitä tarkoitat arvoilla?

– Isoin juttu on se, että pitää olla oma itsensä. Sitten kun joukkueen saa siihen tilaan, että pelaajat eivät pelkää, eikä heidän tarvitse esittää yhtään mitään yhtään kellekään – silloin joukkue on vahva. Tuosta kaikki lähtee liikkeelle, Matikainen vastaa.

Matikainen aloitti Kärppä-pestinsä näyttävällä tavalla. Seuran julkaisemalla YouTube-videolla Matikainen korotti ääntään, kun hän puhui siitä, mitä hän odottaa uusilta suojateiltaan.

– Logolle pitää pelata! Sielun pitää olla pelissä! Puolustaa pitää maalinedustaa! Kiekkoja pitää syödä! Ja haluta syödä, ei mitään pitää! Matikainen ilmoitti erittäin painokkaalla tavalla.

– Näin tuon pätkän Instagramissa, missä oli ote hänen haastattelustaan. Aika lailla tuollaista tuo on ollut. Tunnetta ja sitä, että yritetään saada itsestämme parasta irti, Kärppien tähtihyökkääjä Teemu Turunen huikkasi Matikaisen teeseihin liittyen.

– Teemme simppelisti asioita, mutta yhdessä ja kovalla sykkeellä. Se on se tie, Kärppien puolustaja Atte Ohtamaa sanoo Matikaisen jakamista opeista.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Matikainen niitti aikanaan vahvaa jälkeä Bluesissa.Mauri Ratilainen / Com.pic - Kuvatoimisto / All Over Press

Matikainen teki Kärppien kanssa pelkästään loppukauden kattavan sopimuksen.

– Minun piti testata itseäni sen suhteen, että onko minulla vielä liekkiä jäljellä. Jumalauta, kyllä mulla sitä vaan on! Mutta se, että missä, milloin ja mitä tapahtuu valmentajakuvioiden osalta, sen suhteen tulevaisuus on hämärän peitossa. Tämä oli sopivan lyhyt pesti minulle, tämä muutaman kuukauden pätkä, juuri tähän hetkeen. Voin testata myös itseäni tässä.

Matikainen hyppäsi Ouluun niin nopeasti, että hänen piti miettiä ensimmäistä palopuhettaan pohjoiseen suuntautuneen junamatkan aikana.

– Arvot kuntoon, kommunikointi kuntoon, pukuhuone kuntoon ja siihen päälle vaatimista. Tuossa olivat ne neljä isoa asiaa. Vaatimisella tarkoitan sitä, että pelaamme aikuisten miesten jääkiekkoa, eikä mitään pikkupoikien höpö höpö lättypaskaa, Matikainen lataa värikkäästi.

Matikaisen johdolla Kärpät on pystynyt kaapimaan muutamia tarvittavia voittoja. Perjantaina varmistui se, että Kärpät ei tipahda playout-paikoille eli sijalle 15.

Mikäli Kärpät kaataa lauantaina HIFK:n suoraan varsinaisella peliajalla, se pelaa varmasti kevään pudotuspeleissä.

– Olemme menneet henkisesti aika paljonkin eteenpäin. Pohjoisen pojat ovat minun tyyppisiäni kavereita tämmöiseen lyhkäiseen juttuun. He ovat hiljaisia, mutta he ymmärtävät jutun juonen. Jos menisin Sveitsiin, niin tämmöinen toiminta (vaatiminen ja vankka arvomaailmanpohja) ei välttämättä toimisi siellä. Täällä tuollainen voi onnistua.

– Olemme vielä elossa. Saa nähdä, miten lauantaina käy, Matikainen miettii ratkaisevan mittelön alla.

Kärppien ja HIFK:n ottelu alkaa lauantaina kello 17.

