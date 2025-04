SM-liigaseura kiinnitti Kimmo Timosen pojan

Vaasan Sport on kiinnittänyt Samuel Timosen kaksivuotisella sopimuksella, vahvistaa SM-liigaseura verkkosivuillaan.

Timonen, 26, siirtyy Sportin riveihin Mestiksen hopeajoukkue Iisalmen Peli-Karhuista.

Viisi kautta IPK:ssa uurastanut keskushyökkääjä pelasi päättyneellä Mestis-kaudella 47 runkosarjaottelua tehoin 7+14=21. Kymmeneen pudotuspeliotteluun IPK-kapteeni niittasi yhden maalin.

Lisäksi Timonen nähtiin tällä kaudella yhteensä kolmessa SM-liigaottelussa KalPan ja Sportin väreissä.

– Timonen on pelaajana luotettava ja monipuolinen keskushyökkääjä. Hän on pelannut hyvin Mestiksessä ja nyt on tullut aika ottaa steppi astetta kovemmalle tasolle ja uskommekin, että Samuel tuo omalla persoonallaan hyvää urheilullista tekemistä Vaasan Sportiin, seuran urheilutoimenjohtaja Aki-Pekka Pajuluoma kommentoi.

Samuel Timonen on NHL:n ja Leijonien legendapelaaja Kimmo Timosen poika. Hän syntyi Yhdysvalloissa, kun hänen isänsä pelasi vielä NHL:ssä.