Kova hankinta: Kokenut Leijonat-vahti palaa SM-liigaan

Ortio, 33, on tuttu näky Suomen maajoukkueesta. Seurajoukkueissa hänellä on SM-liigan lisäksi kokemusta NHL:stä ja AHL:stä sekä Ruotsin, Venäjän ja Sveitsin liigoista. Viimeiset kaksi kautta Ortio on edustanut ruotsalaista HV71:stä.