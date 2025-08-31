Karmiva loukkaantuminen Veikkausliigassa – ambulanssi kentälle

Kotimaisen Veikkausliigan runkosarjan päätöskierros pelattiin sunnuntaina. Runkosarjan voittaneen Interin ja VPS:n välisessä ottelussa nähtiin kauhea tilanne, kun VPS-vahti Rasmus Leislahti ja Interin Loic Essomba törmäsivät toisiinsa. Leislahti sai tilanteesta suoran punaisen kortin.

Interin ja VPS:n välisen ottelun ensimmäinen jakso oli maaliton, mutta toisella puoliajalla alkoi tapahtua. Ensin Antti-Ville Räisänen siirsi VPS:n 1-0-vierasjohtoon 52. minuutilla. Kauaa ei ehtinyt kulua, kun vastaan maaliltaan tullut Leislahti osui voimalla Essombaan. Leislahti passitettiin suihkuun.

Essomba näytti menettävän tajuntansa tilanteessa ja paikalle hälytettiin pikaisesti huoltojoukot paikalle. Ambulanssi tuli kentälle ja lopulta Essomba kuljetettiin pois nurmelta, jolloin hän oli tajuissaan. Peli oli keskeytettynä reilun vartin verran.

Inter hyödynsi ylivoimansa ja nousi rinnalle viisi minuuttia ennen varsinaisen peliajan täyttymistä. Momodou Sarr iski tasoituksen. Ottelussa pelattiin lähemmäs 20 minuuttia lisäaikaa. Kahdeksannella lisäaikaminuutilla 20-vuotias Joonas Kekarainen laukoi tyylikkäästi voittomaalin.

Inter voitti runkosarjan pisteen erolla Ilvekseen. HJK oli kolmas, kaksi pistettä Interiä perässä. Viiden kärki on viiden pisteen sisällä, kun lähdetään pelaamaan mestaruussarjaa.

VPS:llä oli vielä saumansa päästä mestaruussarjaan, mutta tappion myötä Gnistan otti viimeisen paikan kärkikuusikossa.

Katso tilanne pääkuvan videolta.