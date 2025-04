Oikeusmurha Veikkausliigassa? Tämä kiistanalainen tuomio puhuttaa

Kuopion Palloseura siirtyi Veikkausliigan kärkeen voitettuaan IF Gnistanin 2–1-lukemin sunnuntaina Oulunkylässä. Ottelun lopussa nähtiin puhuttava tilanne, kun Gnistanilta vietiin selvältä näyttänyt tasoitusmaali.

Gnistan sai ottelun loppuhetkillä kulmapotkun, josta tullutta keskitystä KuPSin maalivahti Johannes Kreidl lähti nyrkkeilemään tiehensä. Itävaltalaistähti ohjasi pallon kuitenkin omaan maaliin, mikä sai keltapaidat juhlimaan tasoitusta.

Ottelun erotuomari Matti Roth kuitenkin tuomitsi tilanteesta vapaapotkun KuPSille. Juhani Ojalan kanssa palloa tavoitellut Kreidl jäi nurmen pintaan pitelemään kasvojaan, vaikka tv-kuvista ei ollut havaittavissa selvää rikettä maalivahtia kohtaan.

Gnistanin pelaajat piirittivät erotuomarin hämmentyneenä hänen tuomiostaan hylätä maali, minkä seurauksena kotijoukkueen Armend Kabashille näytettiin myös keltaista korttia.

– En tiedä. En saanut mitään selitystä. En tiedä filmasiko (Kreidl) vai ei. Vaikea sanoa. Mielestäni se oli maali, mutta en tiedä, pyöritteli Kabashi Ruudun haastattelussa ottelun jälkeen.

Ottelun jälkeen julkaistuista kuvista selvisi, miksi maali hylättiin. All Over Pressin Matti Raivion ottamasta tilannekuvasta paljastui, että Ojala veti Kredliä olkapäästä.

Juhani Ojalan ote Johannes Kreidlin paidankauluksesta tallentui kuviin.Matti Raivio / All Over Press

Gnistan vastasi ottelun avausmaalista, kun Gabriel Europaeus tälläsi kotijoukkueen upealla tavalla johtoon puolen tunnin kohdalla. 19-vuotiaan ensimmäinen maali Veikkausliigassa syntyi komealla laukauksella aivan vasempaan yläkulmaan.

Toisella puoliajalla KuPS sai kuitenkin pelinsä rullaamaan. Jaakko Oksanen tasoitti lukemat heti tauon jälkeen ja 77. minuutilla KuPS-kapteeni Petteri Pennanen vei vierasjoukkueen 2–1-johtoon.

KuPS on voittanut viidestä ensimmäisestä ottelustaan neljä ja johtaa sarjaa pisteen erolla SJK:hon, jolla on yksi peli vähemmän pelattuna. Gnistan on sarjataulukossa kymmenentenä kolmessa pisteessä neljän pelatun ottelun jälkeen.

Artikkelia päivitetty kello 19.06: Kuva tilanteesta lisätty juttuun.