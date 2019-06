Karmea onnettomuus: Kymmeniä venezuelalaispakolaisia kateissa veneen upottua Karibianmerellä

Kyseessä on kolmas vastaava onnettomuus viimeisen kahden kuukauden aikana, kateissa on nyt yhteensä noin 80 ihmistä. Kaksi aiempaa turmavenettä olivat matkalla Trinidadiin ja Tobagoon.

Hänen mukaansa pakolaisten perheet olivat kertoneet, että kukin pakolaisista oli maksanut merimatkasta 400 dollaria. Summa on suuri Venezuelassa, jossa hyperinflaatio on syönyt monien kansalaisten säästöt käytännössä olemattomiin.

YK:n mukaan yli kolme miljoonaa ihmistä on paennut talouskriisin koettelemasta Venezuelasta viimeisen kolmen ja puolen vuoden aikana. Maa on myös yhä syvenevän humanitaarisen kriisin kourissa, ja YK:n mukaan neljännes Venezuelan väestöstä on humanitaarisen avun tarpeessa. Pulaa on esimerkiksi ruuasta ja lääkkeistä.