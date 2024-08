Taina, 55, aikoo kävellä maailman ympäri ja kertoo nyt, mitä odottaa eniten vähintään neljän vuoden matkalta

Matkan on tarkoitus alkaa 14. elokuuta Espanjan Madridista ja jatkua siitä kohti itää ja lopulta koko maapallon ympäri.

55-vuotias Liekari on kaksi vuotta sitten kävellyt Espanjan Fuengirolasta Helsinkiin. Tuolle matkalle pituutta kertyi 4 600 kilometriä.

Tiettävästi ensimmäinen suomalainen

Liekari on selvittänyt Guinessin ennätyskirjan maailmanympärikävelyn virallisia kriteereitä. Niiden mukaan matkan täytyy alkaa ja päättyä samaan pisteeseen. Lisäksi matkalla täytyy kävellä kahden vastakkaisilla puolilla maapalloa olevan pisteen kautta. Kaikki maaosuudet tulee kulkea jalan. Meret Liekari tulee ylittämään joko laivalla tai lentäen.

Reitillä useampi aavikko

– Kävely on paras tapa nähdä maailmaa, sillä siinä ei jää mitään huomaamatta. Odotan eniten ihmiskohtaamisia. Haluan nähdä, millaiset asiat tekevät ihmiset onnelliseksi eri puolilla maapalloa.

– Tiedän, että ne tulevat olemaan todella pahoja ja rankkoja. Kazakstanissa on tulossa esimerkiksi yli 200 kilometriä pitkä pätkä, jossa ei ole yhtään taloja, vettä tai puita.

"Ihminen tulee toimeen yllättävän vähällä"

Maailmanympärikävelyyn on täytynyt valmistautua monella eri tapaa. Liekari on hankkinut matkalleen kaikki tarvittavat vakuutukset ja saanut ainakin 14 erilaista rokotusta.

Lisäksi matkaa varten on pitänyt hankkia eri varusteita. Tärkeimpänä hankintana hän mainitsee vedensuodattimen, jonka avulla vettä voi nautti hanoista ympäri maailman.

Espanjan Fuengirolassa asuva Liekari on matkavalmisteluiden ohessa pitänyt yllä fyysistä kuntoaan vuorilla patikoiden. Mitään tiettyä treeniohjelmaa hänellä ei ole kuitenkaan matkaa varten ollut.

"Minun on pakko lähteä nyt"

Suurin matkaan liittyvä kysymysmerkki on rahoitus. Liekari ei ole erityisesti säästänyt rahaa tulevaa koitosta varten, vaan hänen on tarkoitus hankkia sponsoreita, jotka rahoittaisivat matkan tekoa.

– En halua jäädä kotiin säästämään ja odottamaan, että kaikki saadaan täydellisesti järjestykseen ennen kuin lähden. Luotan siihen, että asiat järjestyvät vielä matkan aikana. Koen, että minun on pakko lähteä nyt, sillä ikäni takia minusta ei olisi kohta enää kävelemään tuota matkaa.

Tällä hetkellä matkalle on tiedossa tiukka budjetti, mikä näkyy muun muassa siinä, että alkumatkan majoituksena toimii mukaan pakattava riippumatto. Euroopan ulkopuolella Liekarin on tarkoitus yöpyä hostelleissa ja mahdollisesti kotimajoituksissa.

Viralliset kriteerit täyttävän maailmanympärikävelyn aikana on sallittua pitää lepotaukoja, jotka saavat kestää enintään kolme päivää. Kävelymatkan täytyy olla kuitenkin yhtäjaksoinen, eli siinä ei ole sallittua esimerkiksi lentää kotiin välissä.

Liekarin maailmanympärikävelyä pääsee seuraamaan hänen nettisivuiltaan, jonne tullaan päivittämään reaaliaikaista tietoa muun muassa siitä, paljonko matkaa on kulunut, montako askelta on kertynyt ja monetko kengät matkan aikana on kulunut puhki.