Näin maailmanympärikävelijä Taina viettää joulua – "Välillä ikävöin perhettä"

Taina Liekari aikoo päästä ennätysten kirjaan kävelemällä maailman ympäri. Hän lähti urakoimaan Espanjan pääkaupungista Madridista elokuussa, ja on nyt edennyt Ranskan ja Italian kautta Kroatiaan, jossa hän myös viettää joulua.

Tainan matkaa on seurattu Viiden jälkeen -ohjelmassa. Neljässä kuukaudessa Taina on kävellyt lähes 3 000 kilometriä.

Joulua Tainan kanssa saapuu viettämään hänen aviomiehensä Kari Zadarin kaupunkiin Kroatiassa.

– Luulen, että vietämme rauhallista, yhteistä joulua. Laitan joulupallokorvikset korviin ja mekon päälle. Käymme syömässä jotain hyvää ruokaa, Taina suunnittelee.

Tainalla on kolme aikuista lasta ja kaksi lastenlasta, joita hänellä on ikävä reissussa. Taina ja hänen miehensä ovat kuitenkin asuneet jo kahdeksan vuotta Espanjassa, joten he ovat tottuneet viettämään joulua ilman lapsiaan.

– Kyllä välillä ikävöin perhettä. Se aina vähän helpottaa, kun soitellaan. Olemme päivittäin tekemisissä puhelimen välityksellä.

– Ei se toisaalta ole haikeaa. Jos jäisi miettimään, että on nyt todella haikeaa, niin se vain korostuisi, Taina miettii.

Tästä on kyse: 55-vuotias Taina Liekari lähti kävelemään maapallon ympäri elokuussa 2024. Tavoitteeseen on tarkoitus päästä noin neljässä vuodessa. Tainan matkaa seurataan Viiden jälkeen -ohjelmassa. Katso edellinen reissupäivitys täällä. Tainan reitti kulkee muun muassa Kazakstanin aavikoiden läpi.

Tämän vuoden joulusta ei siis ole tulossa perinteistä, mutta Taina haluaa tehdä joulustaan parhaan mahdollisen vallitsevissa olosuhteissa. Espanjassa Taina ja Kari ovat tavanneet käydä suomalaisessa ravintolassa jouluillallisella.

– Juuri mietin, että voi että tekee mieli pipareita ja joulutorttuja, mutta nyt minulla ei ole niitä, Taina harmittelee.

Malttaako maailmanympärikävelijä pitää taukoa edes jouluna?

Taina havittelee pääsyä Guinnessin ennätyskirjaan maailmanympärikävelyllään, mutta saavutukselle on tiukat säännöt. Esimerkiksi lepoa saa pitää yhteensä vain 25 prosenttia matka-ajasta ja yksi lepojakso saa kestää enintään kolme päivää.

Taina on tehnyt kävelytempauksia myös aiemmin: Yli 7 miljoonaa askelta ja yli 4500 kilometriä – Taina Liekari käveli Espanjasta Suomeen: "Minulla oli jouluaatto joka päivä"

Jouluna Tainalla ja Karilla on neljä yhteistä päivää, joten sääntöjen mukaan Tainan tulisi kävellä ainakin yhtenä päivänä. Hän yrittää houkutella Karin mukaan kävelytalkoisiin.

– Ajattelin ainakin muutaman päivän pitää vapaata. Ajattelin, että jos saisin hänet [Karin] mukaan kävelemään. Käveltäisiin vaikka vähän lyhyempi päivä, Taina pohtii.

Reissussa tiukka budjetti

Neljän vuoden kävelyreissulla on tiukka budjetti, jotta rahat riittävät koko ajalle. Taina on yöpynyt hostellien ja edullisten hotellien lisäksi riippumatossa ulkona, rannalla ja jopa autiotaloissa.

Yksi majapaikka veneessä on jäänyt erityisen karmivana mieleen Ranskassa.

– Se oli aivan märkä sisältä ja aivan homeessa joka paikka. Se oli sellainen, etten voinut mennä sängyn petivaatteisiin nukkumaan, vaan laitoin oman makuualustan ja menin makuupussiin, Taina muistelee.

Jouluksikaan ei ole tiedossa luksusmajoitusta, mutta Ranskan toisintoa Taina ei halua.

– Ei paljon parempaa ole tiedossa, samoilla mennään. Ei kuitenkaan ihan kaikkein kauheinta.

Taina toivoo saavansa hotellihuoneeseen pienen joulukuusen luomaan jouluista tunnelmaa.



4:31

Katso myös: Maailmanympärikävelijä Taina on edennyt kuudenteen maahan – näin monet lenkkarit ovat kuluneet puhki