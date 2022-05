Kari Jalonen päihitti haasteet ja vei Tshekin MM-mitaleille – suomalaisluotsi kertoi toiveen tulevaisuudesta

– Tässä on ollut pomppuja vähän sinne tänne. Olemme kuitenkin yrittäneet pysyä positiivisena ja olen yrittänyt johtaa tätä laivaa ihan nykysysteemeillä. Me ei jäädä kiinni virheisiin tai negatiivisiin juttuihin, vaan positiivisella energialla on menty, Jalonen kertoo.