Karhu hyökkäsi metsästäjän kimppuun Posiolla

Karhu hyökkäsi metsästäjän kimppuun karhunmetsästyksen yhteydessä Posiolla Lapissa eieln maanantaina.

Metsästäjä loukkaantui hyökkäyksessä, kertoo tutkinnanjohtaja Marko Ijäs Lapin poliisista STT:lle.

Vammojen vakavuudesta ei ole vielä tarkempia tietoja. Ijäksen mukaan hän ei pysty kertomaan tilanteesta tarkemmin tässä vaiheessa.

– Metsästystilanteessa karhu on käynyt metsästäjän kimppuun ja metsästäjä on loukkaantunut, Ijäs sanoo ja vahvistaa, että nykytiedon mukaan muita ei loukkaantunut tilanteessa.

Riistakeskuksen karhusaaliskartan mukaan eilen Posiolla kaadettiin uroskarhu.

Ijäs ei pystynyt sanomaan, oliko kyseessä metsästäjän kimppuun käynyt karhu.

Alustavien tietojen perusteella poliisi ei epäile asiassa rikosta, Ijäs kertoo.

Asiasta uutisoi aiemmin Ilta-Sanomat.

Juttua on täydennetty lisätiedoilla 26.8. kello 10.25.