Karhu hyökkäsi metsästäjän kimppuun Posiolla

Julkaistu 26.08.2025 10:03(Päivitetty 58 minuuttia sitten)

Karhu hyökkäsi metsästäjän kimppuun karhunmetsästyksen yhteydessä Posiolla Lapissa eieln maanantaina.

Metsästäjä loukkaantui hyökkäyksessä, kertoo tutkinnanjohtaja Marko Ijäs Lapin poliisista STT:lle. 

Vammojen vakavuudesta ei ole vielä tarkempia tietoja. Ijäksen mukaan hän ei pysty kertomaan tilanteesta tarkemmin tässä vaiheessa.

– Metsästystilanteessa karhu on käynyt metsästäjän kimppuun ja metsästäjä on loukkaantunut, Ijäs sanoo ja vahvistaa, että nykytiedon mukaan muita ei loukkaantunut tilanteessa.

Riistakeskuksen karhusaaliskartan mukaan eilen Posiolla kaadettiin uroskarhu.

Ijäs ei pystynyt sanomaan, oliko kyseessä metsästäjän kimppuun käynyt karhu.

Alustavien tietojen perusteella poliisi ei epäile asiassa rikosta, Ijäs kertoo.

Juttua on täydennetty lisätiedoilla 26.8. kello 10.25.

