Metsästäjä joutui karhun puremaksi ja kollegojensa ampumaksi Sotkamossa – apuun tulleiden ampuma luoti osui mentyään eläimen läpi

Loukkaantunut metsästäjä kuljetettiin sairaalahoitoon. Rikoskomisario Minna Vuori kertoo STT:lle, että metsästäjän vammat ovat vakavia, mutta hän ei ole tiettävästi hengenvaarassa. Loukkaantunut on Vuoren mukaan keski-ikäinen mies.

Harvinainen tapaus

Metsästysrikosepäily ei liity karhuun vaan metsästyksen turvallisuuteen. Karhun metsästyskausi on käynnissä.

– Metsästäessä ei saa aiheuttaa vaaraa ihmiselle tai yleiselle turvallisuudelle. Tässä on myös vahinkoa ihmiselle aiheutunut, Vuori sanoo.

– Pitää selvittää, että kuka on vastannut metsästyksestä, miten metsästys on ohjeistettu ja mitä siellä on tapahtunut, Vuori selostaa.