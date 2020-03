Käräjäoikeus hylkäsi syytteet pommi-iskun valmistelusta Helsingin keskustaan – "Yksityiskohtainen suunnitelma edellyttää selvästi enemmän"

Tiedotteessa huomautetaan, että rikoksen valmistelua koskevalla säännöksellä ei ole tarkoitettu säätää rangaistavaksi pelkkiä pahoja ajatuksia tai puheita eikä teon pääpiirteittäinen suunnitelma vielä ole riittävä tunnusmerkistön toteuttamiseksi. Käräjäoikeus on myös katsonut, että vaara rikoksen toteutumisesta on tekohetkellä ollut vähäinen.

Helsingin käräjäoikeus on hylännyt syytteen tältä osin. Vastaaja on asiassa tuomittu sakkorangaistukseen toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapidosta, sillä vastaaja on pitänyt hallussaan yleisellä paikalla kääntöveistä. Tämän teon hän on myöntänyt.