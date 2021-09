Kansanedustajien rokotekattavuus paljastaa suomalaisten keskuudessa yleisemminkin pesivän koronauhan: "Aikaa myöten kymmenien tuhansien sairaalajaksojen kuorma"

– On huolestuttavaa, jos kansaedustajat, joiden pitäisi olla näyttämässä esimerkkiä, ottavat rokotuksia niukahkosti, tosin samassa suhteessa kuin kansa tällä hetkellä. Toivon, että he ottaisivat rokotteen ja kertoisivat siitä avoimesti.

– Se tarkoittaa sitä, että ne, jotka eivät ole rokotetta ottaneet altistavat itsensä taudin saamiselle kun he alkavat tavata lisää ihmisiä.

– Keljumpaa on, jos rokottamaton työntekijä on esimerkiksi hoivan piirissä taikka palvelutyössä, jossa hän kykenee tartuttamaan isomman joukon muita ihmisiä, jos huonosti käy.

– Ei. Kaikista suurin riski joutua sairaalaan on rokottamattomilla yli 50-vuotiailla, ja näitäkin edelleen on. HUS:in tilastojen mukaan yli 50-vuotiaista lähes 20 prosenttia on rokottamattomia ja yli 80-vuotiaistakin noin 10 prosenttia.