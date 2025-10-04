Keskustan kansanedustaja Hanna Räsänen kertoo, että hänen tyttärensä on ollut Outokummussa viime yönä sattuneessa vakavassa kahden auton liikenneonnettomuudessa.
Räsäsen mukaan hänen tyttärensä oli ollut matkustajana toisessa onnettomuusajoneuvossa. Räsäsen mukaan hänen tyttärensä vammat ovat kuitenkin tapahtumaan nähden lievät.
Räsänen kertoi peruvansa tapauksen takia osallistumisensa tapahtumaan Outokummun Ruplan tontille.
– Tärkein tehtäväni on olla äiti, hän toteaa Facebookissa tekemässään päivityksessä.
Outokummussa viime yönä tapahtuneessa onnettomuudessa oli osallisena kaksi autoa, joissa oli yhteensä kuusi henkilöä. Toisessa autossa oli ainoastaan kuljettaja. Yksin autossa ollut kuljettaja menehtyi onnettomuudessa. Viisi muuta henkilöä kuljetettiin jatkohoitoon.
Toisen henkilöauton kuljettajaa epäillään rattijuopumuksesta sekä törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta.