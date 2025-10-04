Outokummussa Kuusjärventiellä on tapahtunut viime yönä yhden ihmisen kuolemaan johtanut liikenneonnettomuus.
Pelastuslaitokselta kerrotaan, että onnettomuudessa oli osallisena kaksi autoa, joissa oli yhteensä 6 henkilöä. Toisessa autossa oli ainoastaan kuljettaja.
Yksin autossa ollut kuljettaja menehtyi onnettomuudessa. Viisi muuta henkilöä kuljetettiin jatkohoitoon.
– Pelastushenkilöstö irrotti autoista kaksi henkilöä, avusti ensihoitohenkilöstöä potilaiden hoidossa sekä raivasi onnettomuuspaikan, pelastuslaitos kertoo tiedotteessaan.
Tie oli poikki onnettomuuspaikalla pelastustoiminnan ajan.