Kansanedustaja Kontula kritisoi Suomen asekauppoja Israelin kanssa: "Pitäisi katsoa, mikä on meidän kädenjälki konfliktissa"

– Minusta se iso kysymys on, että Suomen hallitus käy asekauppaa koko ajan sellaisen toimijan kanssa, jota kansainvälinen rikostuomioistuin tutkii parhaimmillaan sotarikoksista. Pitäisi katsoa, mikä on meidän kädenjälki siinä konfliktissa, Kontula sanoo.

Suomen puolustusvoimat on pitkin 2000-lukua tehnyt useita asekauppoja Israelin kanssa. Suomi tuomitsi viikko takaperin siviileihin kohdistuvan väkivallan Israelin ja Palestiinan alueilla.

– Puhutaan palestiinalaisten ja israelilaisten välisestä konfliktista. Kysymys ei asetu niin, vaan molemmilla puolilla on ihmisiä, jotka haluavat elää rauhassa, mutta on myös niitä, jotka hyötyvät siitä, että konflikti jatkuu.

"Surullinen tilanne"

– Tosi, tosi surullinen tilanne, että ihmishenkiä menee puolin ja toisin, mutta suuri ongelma on, että Gazaa hallitsee ääri-islamistinen terroristijärjestö, joka käyttää siviilejä välikappaleina.

Hamas on sijoittanut sotilaallisesti merkittäviä toimintoja koulujen, moskeijoiden ja kotien lähettyville, AP kertoo . Tätä on puolustettu sillä, että konflikti sijoittuu pitkälti asutuille alueille.

Satoja uhreja

– Gazasta on ammuttu lähemmäs 4000 rakettia. Niistä noin 1000 on tippunut Gazan alueelle. Kuinka paljon (palestiinalaisista) uhreista on seurausta Hamasin omista raketeista?