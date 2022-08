Suomalaisprofessori: Israelin hyökkäys Gazassa kertoo, kuinka vähän painetta se kokee lännestä

Kuolleiden joukossa on kuusi lasta. Israel kiistää tehneensä uusia iskuja alueelle, jolla lapset saivat surmansa. Israelin mukaan uhrit kuolivat, kun palestiinalaisten äärijärjestön raketin laukaisu epäonnistui ja se putosi Gazan puolelle Jabalian alueella.

Israel on ilmoittanut kohdistaneensa hyökkäyksensä Gazaan Islamilainen jihad -ryhmää vastaan.

– Tällä kertaa Israel ei edes pyrkinyt esittämään, että sen hyökkäys oli vastaus palestiinalaisten iskuun, vaan on puhunut "ennaltaehkäisevästä iskusta", Juusola kirjoittaa Twitterissä .

Hamas muuttumassa "Israelin alihankkijaksi"

Yksi vakiintunut osapuoli on kuitenkin loistanut hiljaisuudellaan, nimittäin Hamas.

– Se on ilman muuta suurin muutos. Se on osa kehitystä, jossa Hamas on muuttumassa vastarintajärjestöstä Israelin alihankkijaksi palestiinalaishallinnon tapaan, Juusola katsoo.