Kansalaisten epäluulo ja salaliittoteoriat hidastavat pahoin Bulgarian koronarokotuksia: "Osa Kremlin hybridisotaa"

Vasta noin 20 prosenttia Bulgarian vajaasta seitsemästä miljoonasta asukkaasta on saanut molemmat rokoteannokset, kun EU:n keskiarvo on noin 65 prosenttia. Toiseksi huonoin tilanne EU-maista on Romaniassa, joka sekin on 32 prosentin osuudellaan selvästi naapurimaataan edellä.