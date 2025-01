Kannibalismikohun takia julkisuudesta kadonnut Armie Hammer avautuu fantasioistaan: "Ihmiset olivat huumepussejani"

Armie Hammer avautui takavuosien käytöksestään sekä seksifantasioistaan tuoreeltaan amerikkalaisessa podcastissa.

Julkisuudesta takavuosien kohun tähden vetäytynyt yhdysvaltalaisnäyttelijä Armie Hammer, 38, osallistui hiljan Your Mom's House -podcastiin, jossa kommentoi sekä kohuaan että elämäänsä ennen sitä, kertoo Page Six.

Hammer joutui vuonna 2021 raiskaus- ja kannibalismifantasiakohun keskelle. Tuolloin Effienä tunnettu nainen syytti Hammeria lehdistötilaisuudessa väkivaltaisesta raiskauksesta sekä fyysisestä pahoinpitelystä, jotka olisivat tapahtuneet naisen mukaan vuonna 2017. Nainen on Hammerin entinen seurustelukumppani.

Lisäksi Hammeria syytettiin useissa sosiaalisen median keskusteluissa myös seksuaaliseen tekoon pakottamisesta sekä psyykkisestä pahoinpitelystä. Syytöksien tueksi esitettiin oletettavasti Hammerin sosiaalisessa mediassa lähettämiä viestejä naisille, joissa hän kuvaili BDSM- sekä kannibalismifantasioitaan.

Podcastissa Hammer kertoi käyttäneensä aikoinaan seksikumppaneitaan "oman egonsa pönkittämiseen" ja kohentaakseen itsevarmuuttaan.

– Ihmiset olivat huumepussejani, joilla oli iho. Kun kanssani haluttiin seksiä, harrastin seksiä, tein kaikkea sellaista, se antoi minulle vallan tunnetta. Se antoi minulle vahvistuksen tunnetta.

Hammer kuvaili tarkemmin sitä, kuinka on kohdellut naisia.

– Se, mitä tekisin, oli, että ottaisin nämä tytöt mukaani, veisin heidät kanssani puolentoista kuukauden roadtripeille, matkoille, mitä tahansa. Me tekisimme kaikkia näitä asioita. Meillä olisi upeaa seksiä. Kaikki olisi mahtavaa, Hammer kuvaili.

– Sitten häipyisin ja tekisin sen uudellen jonkun toisen kanssa, ja jättäisin tämän henkilön ajattelemaan, että "Hetkinen. Minut imaistiin tähän tornadomaailmaan ja tunsin, että se on paikkani, mutta sitten putosin".

Näyttelijä myönsi, etteivät tällaiset käytöstavat ole "terveimmästä päästä". Hän myös kertoi joidenkin käyttäymisensä osa-alueiden johtuneen hänen "seksuaalisuutensa ilmaisusta". Hammer on kertomansa mukaan työstänyt asioita terapiassa. Hän arveli osittain käytöksensä selittyvän myös kokemistaan traumaattisista asioista.

Hammer puhui niin ikään siitä, kuinka hänen uransa Hollywoodissa kääntyi syöksykiitoon ja tuhoutui kohun myötä. Hän otti esille korona-ajan ja kuinka sen aikana miljoonien ihmisten oli lukittauduttava koteihinsa, ja totesi ihmisten "voineen niin huonosti omissa elämissään" ja kohun olleen seurausta "pahansuovista tarinoista".

– Ja sitten tulee tämä rietas tarina, jossa näyttelijä haluaa murhata ja syödä ihmisiä. Ja yhtäkkiä kaikki ajattelevat: ”Tähän on paljon hauskempaa keskittyä kuin siihen, etten voi poistua olohuoneestani".

Keskustelussa Hammer tarkensi myös omia seksuaalisia fantasioitaan ja kertoi innostuvansa kumppaniensa sitomisesta ja "omistajuudesta".

– Pidän siitä ideasta, että olet kokonaan minun. Kyllä. Voin tehdä mitä vaan, ja sinä rakastat sitä, koska tiedät olevasi minun.

– Ja muuten, varsinkin jos olet esimerkiksi humalassa tai pilvessä ja tekstailet, ja samalla kun sanot sitä, naureskelet itseksesi, että leikkaan varpaasi irti ja pidän sen taskussa, jotta minulla on pala sinusta joka paikassa, minne menen, Hammer jatkoi nauraen viitaten erääseen kohun aikana esitettyyn viestiketjuun.

Hammer oli myös sitä mieltä, että kohun aikana hänen seksifantasiansa irroitettiin kontekstistaan, ja että samoin tehtäessä moni ihminen saatettaisiin nähdä hyvin erilaisessa valossa.

Parhaiten Hammer tunnetaan roolistaan runsaasti palkintoja voittaneesta elokuvasta Call Me By Your Name, joka toi myös Hammerille itselleen monia ehdokkuuksia. Hammer erosi vuonna 2020 puolisostaan Elizabeth Chambersista, jonka kanssa hänellä on kaksi lasta.