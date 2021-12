Raiskaus- ja kannibalismisyytöksissä ryvettynyt Armie Hammer jätti 9 kuukautta kestäneen kuntoutuksen: "Mahtavia uutisia hänen perheelleen"

Näyttelijä Armie Hammer on poistunut 9 kuukautta kestäneen kuntoutuksestaan, kertoo brittilehti The Sun. 35-vuotias Hammer vetäytyi kuntoutukseen toukokuussa hoidattaakseen "huumeisiin, alkoholiin sekä seksiin liittyviä ongelmiaan". Näyttelijä on ollut täysin poissa julkisuudesta alkuvuodesta esitettyjen syytösten jälkeen.

– Hän voi erittäin hyvin ja nämä ovat mahtavia uutisia hänen perheelleen, lähteet paljastavat.

Hammer odottaa lähteen mukaan erityisesti sitä, että pääsee viettämään loppuvuoden pyhiä lastensa kanssa. Hammerilla ja hänen ex-puolisollaan Elizabeth Chambersilla on kaksi alle kouluikäistä lasta. Pari erosi vuoden 2020 heinäkuussa.

Hammerin edustajat eivät ole kommentoineet uutista.

Näyttelijä joutui valtavan kohun keskelle alkuvuodesta. 18. maaliskuuta Effienä tunnettu nainen syytti Hammeria lehdistötilaisuudessa väkivaltaisesta raiskauksesta sekä fyysisestä pahoinpitelystä, jotka olivat tapahtuneet naisen mukaan vuonna 2017. Nainen on Hammerin entinen seurustelukumppani. Näyttelijää on syytetty lisäksi useissa sosiaalisen median keskusteluissa myös seksuaaliseen tekoon pakottamisesta sekä psyykkisestä pahoinpitelystä. Syytöksien tueksi on esitetty oletettavasti Hammerin sosiaalisessa mediassa lähettämiä viestejä naisille, joissa hän on kuvaillut BDSM- sekä kannibalismifantasioitaan.

Los Angelesin poliisilaitos sai hiljattain tutkintansa päätökseen aiheen tiimoilta. Lähteiden mukaan olisi epätodennäköistä, että virallisia syytteitä nostettaisiin. Hammerin oletetusti lähettämiä viestejä ei ole tähän mennessä pystytty todistamaan aidoiksi.

Hammeria läheiset lähteet kertovat, ettei näyttelijä tiedä, milloin hänen kuntoutuksensa tulee olemaan täysin valmis, mutta hän on kertonut olevansa valmis "tekemään mitä vain parantuakseen". Lähteiden mukaan näyttelijä oli "erittäin pahassa paikassa" ennen kuntoutuksensa alkua. Ei ole kuitenkaan selvää, onko Hammer myöntänyt syyllistyneensä käytökseen, josta useat naiset ovat häntä syyttäneet. Julkisesti hän on kiistänyt kaikki syytökset.