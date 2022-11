Kannibalismifantasiasyytösten myötä hulppean elämänsä menettäneen Armie Hammerin isä menehtyi – nyt näyttelijä saattaa periä valtavan omaisuuden

Näyttelijää on syytetty lisäksi useissa sosiaalisen median keskusteluissa myös seksuaaliseen tekoon pakottamisesta sekä psyykkisestä pahoinpitelystä. Syytöksien tueksi on esitetty oletettavasti Hammerin sosiaalisessa mediassa lähettämiä viestejä naisille, joissa hän on kuvaillut BDSM- sekä kannibalismifantasioitaan.

Hammer tunnetaan muun muassa roolitöistään elokuvissa Call Me By Your Name sekä The Social Network.