Työterveys aloitti 3. koronarokotteen jakamisen – tämän vuoksi se voi olla epidemiatilanteelle ratkaisevaa

Joissakin kunnissa kolmannen rokotteen saa jo tänään. Esimerkiksi Terveystalo ja Mehiläinen ovat jo jakaneet muutamille tuhansille työterveysasiakkailleen kolmansia rokotuksia. Ensimmäisiä ja toisia annoksia on jaettu työterveyden kautta jo aiemmin useita kymmeniä tuhansia.

Työterveys avuksi resurssipulaan

Tämä voisi vapauttaa julkisen puolen koronataakkaa huomattavasti. Esimerkiksi Terveystalolla on sopimukset kolmansista rokotuksista yli sadan kunnan kanssa. Anne Alarotu Terveystalon viestinnästä lupaa, että kaikki Terveystalon 700 000 työterveysasiakasta kyetään rokottamaan.

Tiedotus tärkeää

– On oikein hyvä, että rokotuksiin on otettu mukaan yksityinen terveydenhuolto. Julkisessa terveydenhuollossa erilaiset koronaan liittyvät toimet ovat vieneet paljon resursseja ja on jouduttu jättämään vähemmälle muita tärkeitä toimintoja, Asklöf toteaa.