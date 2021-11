EK:n ja SAK:n asiantuntijat: Työterveyshuolto pitää ottaa mukaan kolmannelle rokotekierrokselle

Hän muistuttaa, että julkiselle sektorille on tullut koronan aikana hoitovelkaa ja työterveyshuollon piirissä on melkein 2 miljoonaa työssäkäyvää ihmistä.

– Työterveyshuolto pitäisi valjastaa mukaan, jotta julkisen sektorin työaika riittää muuhunkin. Ja monesti työpaikoilla on kaikkein helpointa tavoittaa ne ihmiset. On nopeinta ja yksinkertaisinta rokottaa koko työpaikka kerralla.

– Tällä hetkellä kunta päättää, miten työterveyshuoltoa hyödyntää. Osa kunnista on nähnyt sen tarpeelliseksi. Olemme SAK:n kanssa samaa mieltä siitä, että työterveyshuoltoa pitäisi valtakunnallisesti ja systemaattisesti hyödyntää. Meillä on erittäin suuri hoitovaje, leikkauksia perutaan, perusterveydenhuoltoon on vaikeaa päästä, Rytivaara sanoo.