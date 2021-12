Jopa 300 000 työterveyden asiakasta vailla ensimmäistäkään koronarokotusta – tässäkö piilevä joukko rokotuskattavuuden nostamiseen?

Turku ja sen lähikunnat on onnistunut esimerkki alueesta, jossa työterveyshuolto on valjastettu laajasti mukaan koronarokotuksiin jo viime keväänä.

– Työterveyshuollot olivat aktiivisesti mukana koronarokotusten 1. ja 2. kierroksissa ja nyt useampi taho on osoittanut kiinnostusta rokotusten jatkamiseen myös kolmannella kierroksella, Peltoniemi sanoo.

Hänen mukaansa työterveyden mukaan ottamisella on pystytty nostamaan nopeammin alueen rokotuskattavuutta.

– Uskon, että sillä on ollut erittäin suuri merkitys, koska mitä enemmän on rokottajia, sitä helpommin rokotuksia on saatavilla.