Kanada aikoo jatkaa palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön rahoittamista

Israel on syyttänyt järjestöä muun muassa siitä, että osa sen henkilökunnasta olisi ottanut osaa äärijärjestö Hamasin lokakuiseen hyökkäykseen.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres määräsi aiemmin riippumattoman selvityksen järjestön toiminnasta. Kanadan kehitysministeri Ahmed Hussenin mukaan hallitus on käynyt läpi järjestön toimintaan liittyvän väliraportin ja todennut, että UNRWA:n rahoittamista voidaan jälleen jatkaa.

Hussenin mukaan edessä on vakava uhka, että mittava määrä ihmisiä nääntyy nälkään, etenkin Gazan pohjoisosassa.

Viisi kuoli avustustoimituksen pudottua taivaalta

Viime aikoina osa maista on toimittanut kaistalle apua ilmasta käsin, mutta kyseinen mekanismi on saanut osakseen arvostelua, koska sen on katsottu olevan jopa vaaraksi siviileille.