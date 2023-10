Avustuskuljetuksia päästettiin Gazaan – Biden: "Ensimmäiset 20 rekkaa ovat testi"

Maailman terveysjärjestö WHO kertoi viestipalvelu X:ssä , että Gazaan toimitetuissa tarvikkeissa oli muun muassa lääkkeitä kroonisiin sairauksiin 1 500 ihmiselle sekä välttämättömiä peruslääkkeitä 300 000 ihmiselle kolmen kuukauden ajaksi. Järjestö kertoo tekevänsä yhteistyötä Egyptin ja palestiinalaisalueilla toimivan Punaisen Puolikuun kanssa varmistaakseen, että tarvikkeet kulkevat sairaaloihin.

YK: Seuraava kuljetus maanantaina

YK:n hätäavun koordinaattorin Martin Griffithsin mukaan Gazan humanitaarinen tilanne on saavuttanut katastrofaaliset mittasuhteet. Tänään Gazaan vietiin humanitaarista apua ensimmäistä kertaa sitten sodan alkamisen kaksi viikkoa sitten.

Guardianin YK-lähteiden mukaan seuraava humanitaarisen avun kuljetus rajan yli Gazaan on suunniteltu vasta maanantaille. Lehden mukaan YK yrittää myös neuvotella humanitaarisen avun toimituksiin mukaan polttoainetta, sillä se on välttämätöntä sairaaloiden generaattoreille sekä Gazan vesijärjestelmälle. Israel on pelännyt, että Hamas käyttäisi Gazaan vietyä polttoainetta räjähteiden tai aseiden valmistamiseen.