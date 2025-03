Yllätyssulaminen SM-liigassa – seurapomo sadattelee: "Valuneet hukkaan"

Kouvolan KooKoon SM-liigasesonki päättyi tylysti pudotuspelien avauskierroksella Vaasan Sportin käsittelyssä. Ennakkosuosikkina ottelusarjaan lähtenyt kouvolalaisjoukkue oli kevään aikana paikoitellen jopa koko sarjan kuumin nippu, mutta tosipeleissä tie päättyi nopeasti. Urheilujohtaja Jarno Kultasen mukaan kautta voi pitää olosuhteet huomioiden kuitenkin positiivissävytteisenä.

KooKoon kevätkausi oli väkevä. Joukkue keräsi eniten pisteitä (52) koko Liigassa. Viisikkopeliä ja sen rakenteita kehuttiin laajasti ympäri kiekko-Suomen. MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi suitsutti KooKoota koko SM-liigan parhaaksi joukkueeksi vain muutamaa viikkoa ennen pudotuspelejä.

Menestyksekkäästä perussarjasta palkintona oli runkosarjan kuudes sija.

Uudistetun pudotuspelimallin myötä vastaan asettu sijalle 11 jäänyt Sport. Mistään läpihuutojutusta ei KooKoon kannalta puhuttu, mutta ryhmä oli kuitenkin selvä ennakkosuosikki, kun kiekko putosi viime viikon tiistaina jäähän.

Kuusi päivää myöhemmin tilanne on karu. Sport paineli ensimmäistä kertaa seurahistoriassaan puolivälieriin voitoin 3–1. KooKoon kevät on paketissa.

Neljän pelin sarjassa nähtiin kolme vierasvoittoa. Vaasalaiset hakivat kotiedun kahdesti Kouvolasta. KooKoon urheilujohtajan Jarno Kultasen mielestä jo avauspeli antoi aihetta huoleen. Sen KooKoo hävisi kotonaan 1–3.

Miksi joukkue jäi lopulta niin aseettomaksi kotkaparven käsittelyssä?

– Sarja lähti meidän kannalta väärällä jalalla liikkeelle. Ei onnistuttu avauspelissä käyttämään momentumia. Toisessa kotipelissä kävi samalla tavalla. Tehottomuuteen se sarja kaatui. Me teimme myös puolustuspelillisiä virheitä Sportin maaleissa, jotka olisi pitänyt pystyä pelaamaan pois, Kultanen pohtii.

– Runkosarjasijoitus antoi odotuksia, että pudotuspeleissä olisi ollut mahdollisuus menestyä. Siinä mielessä pettymys, että jäätiin ensimmäiseen vaiheeseen.

"Valuneet hukkaan"

KooKoossa puhalsivat vuosi sitten isot muutoksen tuulet. Päävalmentaja Olli Salon kolmen vuoden projekti tuli päätökseensä. Myös joukkuetta uudistettiin isolla kädellä tähän kauteen.

Ensimmäisen vuotensa mustaoranssien penkin takana vetänyt Jouko Myrrä saa startistaan puhtaat paperit. Kultasella on täysi luottamus Myrrään jatkossakin, vaikka playoff-taival päättyi yllätystappioon.

– Ihan varmasti on. Tässä on nyt muutama päivä mennyt, ja on katsottu isoakin kuvaa. Vuosi sitten lopetettiin kausi sijalle 12. Sen jälkeen on tehty totaalinen remontti valmennukseen ja joukkueeseen. Myrrän kanssa lähdettiin nollasta liikkeelle uudella joukkueella. Syksylläkin oltiin hetkellisesti syvällä, mutta pystyttiin sieltäkin nousemaan voittavaksi joukkueeksi. Kyllä tässä voi olla ylpeä siitä mihin päästiin, Kultanen linjaa.

– Viestini oli valmennukselle ja joukkueelle, että runkosarjan kutospaikka on kova suoritus. Kyllä se varmasti sieltä kirkastuu.

Kuluva kevät ei ole ensimmäinen, kun KooKoon hyvä runkosarja "menee harakoille". Koronakaudella 2019–2020 joukkue oli Jussi Ahokkaan johdolla loistoasemissa viidentenä, kun homma keskeytyi.

Kultanen nostaa esiin myös tuoreen sarjamalliuudistuksen. Urheilujohtaja huomauttaa, että vielä viime kaudella käytetyssä kaaviossa KooKoo pelaisi nyt puolivälieriä runkosarjan kolmosta vastaan.

– Maailman myllerrykset ja sarjamallin muutokset ovat kohdelleet meitä vähän huonosti. Siinä mielessä tuntuu, että meidän hyvät runkosarjat ovat valuneet hukkaan, Kultanen heittää.

"Kova jatkuvuus"

Päävalmentaja Myrrän sopimus on 2+1-vuotinen. Hän jatkaa siis varmasti ainakin ensi kaudella. Kultasen mukaan Myrrän kanssa lähtökohtaisesti puhuttu kolmivuotisesta pestistä.

– Meillä tulee olemaan joukkueessa kova jatkuvuus ensi vuoteen. Uskon, että menestyksen siemen on nyt kylvetty, ja matka jatkuu, Kultanen pumppaa.

Keskeisistä pelaajista muun muassa Radek Koblizekilla, Marcus Davidssonilla, Otto Paajasella, Kalle Loposella, Jimi Suomella ja Robert Rooballa on sopimus myös ensi kaudesta.

Ainakin maalivahti Antoine Bibeaun ja tehopuolustaja David Farrancen sopimukset ovat katkolla. Myös loukkaantumisista kärsineen Ville Leskisen kohtalo on auki.

– Muutama tärkeä pelipaikka on vielä täyttämättä, mutta jos vertaa vuoden taakse, niin joukkue on tässä vaiheessa paljon valmiimpi, Kultanen päättää.

Korjaus klo 11.31: Otto Paajanen ei ole sopimukseton pelaaja, kuten jutussa aiemmin virheellisesti luki. Hänen jatkosopimuksensa on julkaistu helmikuussa.

3:26 Vaasassa juhlittiin seurahistorian ensimmäistä puolivälieräpaikkaa