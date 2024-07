Trumpin varapresidenttiehdokas haukkui "lapsettomat kissanaiset” – Jennifer Aniston jyrähti takaisin

– Demokraatteja johtaa joukko lapsettomia kissanaisia, jotka ovat onnettomia heidän omassa elämässään ja valinnoissaan, joita ovat tehneet, joten he haluavat tehdä myös muista onnettomia. Se on vain fakta, jos katsot vaikka Kamala Harrisia, Pete Buttigiegia ja AOC : ta.

– Demokraattien koko tulevaisuus on sellaisten käsissä, joilla ei ole omia lapsia. Mitä järkeä siinä on, että olemme luovuttaneet maan ihmisille, joilla ei ole suoraa osuutta siihen? Mies kommentoi ja jatkoi, että ne, joilla todella on lapsia, ovat ihmisiä, joilla on suorempi osuus tämän maan tulevaisuuteen.