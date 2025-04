KalPan maalimäärät ihmetyttävät – savolaiset kompuroivat tärkeässä paikassa: "Ei todellakaan ainoa osa"

KalPa on pelannut toiseksi eniten otteluita jääkiekon Liigan tämän kevään pudotuspeleissä, mutta kuopiolaisjoukkue on tehnyt yhä mukana olevista neljästä joukkueesta selvästi vähiten maaleja.

KalPa on tehnyt 12 ottelussa vain 21 maalia. Ilvestä vastaan pelattavassa välieräsarjassa murheena on ollut tehoton ylivoimapeli, josta merkkejä oli jo Ässiä vastaan pelatuissa puolivälierissä. KalPan edellinen ylivoimamaali on Ässät-sarjan neljännestä ottelusta.

– Ylivoimaa pitää pystyä parantamaan. Se on yksi osa, mutta ei todellakaan ainoa osa, jota pitää pystyä parantamaan, KalPan päävalmentaja Petri Karjalainen sanoi perjantaina pelatun viidennen välierän jälkeen lehdistötilaisuudessa.

KalPan iskukykyä ovat heikentäneet kynämiesten Jaakko Rissasen ja Tuomas Kiiskisen poissaolot, mutta hyökkäysosaamista kuopiolaisjoukkueella riittää muutenkin.

Toisaalta, jos maaleja ei ole syntynyt kaivattuun tahtiin, ei KalPan alakertakaan ole vuotanut pahasti. KalPa on päästänyt pudotuspeleissä siedettävät 24 maalia. Ässät teki yhdessä ottelussa viisi maalia, mutta Ilves ei ole tehnyt KalPan verkkoon yli kolmea maalia yhdessäkään ottelussa.

Katkon vai tasoituksen paikka?

Ilves on tehnyt yhdeksässä pudotuspeliottelussaan 25 maalia ja päästänyt vain 12, joten tamperelaisjoukkueen alakerta on ollut välieräjoukkueista tiivein.

KalPa ja Ilves kohtaavat seuraavan kerran maanantaina Kuopiossa. KalPa johtaa voitoin 3–2, saa toisen mahdollisuuden katkaista ottelusarja ja edetä loppuotteluihin.

Jaakko Rissanen on pelannut edellisen kerran puolivälierien kolmannessa ottelussa Ässiä vastaan.Elmeri Elo / All Over Press

Myös SaiPan ja Lukon välinen välieräsarja on tilanteessa 3–2, kun Lukko onnistui perjantaina nappaamaan pakkovoiton Ilveksen tavoin ja matkustaa maanantaiksi voitto mielessä Lappeenrantaan.

Liigan urakkajoukkue SaiPa on tehnyt välieräkvartetista eniten maaleja, 39, pudotuspeleissä, mutta se on myös pelannut eniten otteluita, 14. SaiPa on päästänyt 27 maalia. Lukko on tehnyt yhdeksässä ottelussa 30 maalia ja päästänyt 19.

Toistuuko kymmenen vuoden takainen?

Perjantaina voittaneet Ilves ja Lukko virittelevät harvinaisia nousuja. Liigan verkkosivujen mukaan sarjan historiassa vain kahdeksan kertaa joukkue on pystynyt nousemaan paras seitsemästä -järjestelmällä pelatun pudotuspelisarjan voittoon oltuaan 1–3-tappiolla.

Harvinainen temppu on onnistunut kerran loppuotteluissa, kahdesti välierissä ja viidesti puolivälierissä. Edellisen kerran nousu onnistui välierissä 2015, jolloin Tappara käänsi 1–3-takaa-ajoaseman Lukkoa vastaan ja eteni loppuotteluihin voitoin 4–3.

Kaikkiaan asetelmat ovat herkulliset. SaiPa jahtaa seurahistoriansa ensimmäistä loppuottelupaikkaa. KalPa on pelannut loppuotteluissa 1991 ja 2017.

Lukko on pelannut loppuotteluissa 1988 ja 2021. Raumalaiset voittivat kerroista viimeisellä Suomen mestaruuden. Ilveksen loppuottelupaikat ovat vuosilta 1985, 1990 ja 1998, mutta perinneseuran edellinen mestaruus on 40 vuoden takaa.