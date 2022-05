Kalle Rovanperän simppeli suunnitelma toimi täydellisesti – tallipomo Latvalakin hämmästyi: "Hallitsi tilanteen upeasti"

Rovanperällä on alla kaksi perättäistä voittoa Ruotsin ja Kroatian osakilpailuista. Lauantaina Rovanperällä on lähes paras mahdollinen lähtöpaikka ja avaimet taistella kauden kolmannesta täysosumasta.

– Kun asiat toimivat ja kaikki on kohdallaan, hommat menevät omalla painollaan. Kalle on nyt sellaisessa tilanteessa ja hänellä on flow-tila päällä. Sitä on hienoa seurata, Latvala sanoi.