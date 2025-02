Kalle Rovanperän kova kilpakumppani loi nahkansa – asiantuntijalta vahva näkemys MM-taistosta: "Näyttäisi osuvan paremmin"

Toyotan Elfyn Evans on ollut alkukauden kuuma nimi rallin MM-sarjassa. MTV Urheilun asiantuntija Riku Tahko näkee Evansin kamppailevan tiukasti MM-tittelistä tällä kaudella.

Evans ajoi Sebastien Ogierin jälkeen toiseksi kauden avanneessa Monte Carlon rallissa ja poimi voiton Ruotsin lumilla viime viikonloppuna. Brittikuski johtaa kahden osakilpailun jälkeen MM-sarjaa 61 pisteellään. Ero ainoastaan Montessa ajaneeseen Ogieriin on 28 ja uusien Hankookin renkaiden kanssa tuskailleeseen Kalle Rovanperään 30 pistettä.

Evans on selvästi päässyt viime kautta paremmin sinuiksi Toyotansa kanssa. Rallin MM-sarjassa luovuttiin tähän kauteen tultaessa autojen hybridiyksiköistä, mikä on helpottanut Evansin elämää.

– Jonkinlainen Evans 2.0. on nähty. Selkeästi pystyy ajamaan omassa mukavuusikkunassaan kovaa, Tahko sanoo.

– Onhan hän ajanut kovaa ja taistellut maailmanmestaruudesta nämä viimeiset vuodet, mutta aina se viimeinen tasonnnosto on johtanut siihen, että se riski on mennyt yli. Nyt pystyy koko ajan hallinnoimaan sitä. Tykkää ilmiselvästi ajaa tuolla autolla.

Evans sijoittui MM-sarjan kakkoseksi kahdella viime kaudella, mutta ei lopulta pystynyt haastamaan mestareiksi ajaneita Thierry Neuville ja Rovanperää.

Tämä kausi voi olla käänteentekevä.

– Sanoisin, että Evan on vahvasti mukana MM-kamppailussa. Kausi on vielä pitkä ja on vaihtuvia olosuhteita, mutta on paljon hyviä kisoja tulossa Evansille, Tahko sanoo.

– Näyttäisi osuvan paremmin lapaseen tämä (auto) kuin hyridiversio.