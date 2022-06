Toyota-kuski tunnustaa: Kalle Rovanperä omaksui Toyotan uuden auton nopeammin

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Viime kaudella tiukasti MM-voitosta taistellut Evans on ollut vaikeuksissa uusien hybridiautojen tultua käyttöön tästä kaudesta lähtien. Walesilainen on neljän ajetun kisan jälkeen MM-sarjassa vasta viidentenä jo 70 pistettä Rovanperästä jääneenä.

– Tiedämme, että meillä on vielä osa-alueita työstettävänämme, koska en tosiaan tuntenut olevani sinut kaiken kanssa Portugalin viikonlopun aikana, Evans sanoi Motorsport.comille.

Toyotan auto ei hänen mukaansa istu sen paremmin Rovanperän ajotyyliin. Kyse on uusien autojen metkujen omaksumisesta.

– Ei se ole mielestäni reilua sanoa niin. Hän vain varmaankin omaksui sen nopeammin, mikä on aivan totta, Evans kommentoi.

– Minusta tuntuu, että voin parantaa vielä, ja ehkä hän tuntee samoin, mutta hän on omaksunut sen erittäin nopeasti, mistä pitää antaa hänelle tunnustus.

Piste-ero alkaa olla jo varsin suuri, mutta tilanne on sama kaikilla kärkikuskeilla. MM-kakkosena olevalla Hyundain Thierry Neuvillella on jäänyt Rovanperästä jo 46 pistettä.

– Ero on toki suuri, mutta olemme vieläkin aika alkuvaiheessa kautta, eikä koskaan voi sanoa ”ei koskaan”. Hän on totta kai saanut upean alun kaudelle ja häntä on vaikea saada kiinni, mutten aio luovuttaa ihan vielä, Evans totesi Rovanperästä.