Kalle Rovanperän napakka kommentti käynnisti spekuloinnin

Kalle Rovanperällä oli Ruotsin MM-rallissa haastava päivä, kuten Toyotan mies itse sanoi.

– Auton ja renkaan kanssa taistelua aika paljon. Ei ole päästy siihen vauhtiin, jossa haluttaisiin olla, Rovanperä kertoi.

Kaksinkertainen maailmanmestari on lumiosakilpailussa kahdeksan erikoiskokeen jälkeen jälkeen vasta sijalla kuusi. Eroa kilpailua johtavaan Toyota-tallikaveri Elfyn Evansiin on perjantain päätteeksi 25,5 sekuntia. Kisan kakkosena oleva tallikaveri Takamoto Katsuta on puolestaan suomalaista 24,9 sekuntia edellä.

– On liian paljon eroa kärkeen siihen nähden, mikä olisi hyvä, Rovanperä tuumi.

Suomalainen on totuttu näkemään korkeammalla, mutta kauden avaus Monte Carlossa ja tämä ralli Ruotsissa eivät ole sujuneet toivotulla tavalla.

"Ei ole hirveästi sanottavaa"

Hankookin uusilla nastarenkailla ajettiin perjantaina ensimmäinen täysi päivä. MTV Urheilun toimittaja Tomi Tuominen kysyi Rovanperän mielipidettä niistä.

– Ei ole hirveästi sanottavaa, Toyota-kuljettaja täräytti.

– Ei yhtään mitään? Tuominen vielä uteli.

– Ei mitään, Rovanperä vastasi.

Rovanperän reaktio kirvoitti naurua studiossa.

– Selvä. Ei sanottavaa. Vähän tuntui, että oli sanottavaa, mutta ei voinut sanoa, selostaja Aleksis Ärje spekuloi.

Rovanperän kommentit kieltämättä sellaisen maun jättivät.

– Siinä jää meille paljon tulkittavaa, asiantuntija Jari Ketomaa totesi.

"Ennen puraisi"

1:01 Kalle Rovanperä veti viidennellä erikoiskokeella penkkaan: "Uijui!"

On pohdittu, ettei Rovanperä olisi päässyt uusien renkaiden kanssa kovin sinuiksi. Ketomaa analysoi aiemmin illalla, että suomalainen kääntää hitaisiin paikkoihin "pikkaisen liian kovalla himolla".

– Hän olettaa, että sivuttaispito tulee sieltä ja rengas antaa ja pyörä puraisee kiinni. Tämä pyörä ei puraise samalla tavalla. Ennen puraisi, niin sai mennä tuolla lailla kuten Kalle menee, että sivuttaispito tulee.

– Nyt auto pitää tuoda ikään kuin vähän silkkihansikkain mutkaan sisälle, niin kuin Evans tulee todella hiljaa. Kun auto on kääntynyt, sitten kaasulle suoraan, ettei siinä tapahdu sivuttaisheilahdusta.

Mitä Rovanperä odottaa Ruotsin MM-rallin lauantaipäivältä ja millainen resepti hänellä huomiseksi on? Katso koko haastattelu ja studion reaktiot ylälaidan videolta.