Kalle Rovanperän kommenteissa huomattava muutos – näin huippukuskit reagoivat suureen MM-rallimuutokseen

Rallin MM-sarjassa tapahtuu ensi kaudeksi merkittävä muutos, kun rengasvalmistaja vaihtuu eteläkorealaiseen Hankookiin. Kuljettajien ensivaikutelmat uudesta renkaasta ovat jokseenkin ristiriitaisia.

Virallisesti Hankook ottaa vetovastuun Pirelliltä vasta 1. tammikuuta, mutta neljän kauden ajan MM-sarjaan renkaat toimittanut milanolaisfirma on antanut talleille luvan käyttää korealaisvalmistajan kumeja ensi kauteen valmistautumisessa.

Hyundaille siirtyneen Adrien Fourmaux'n ja Toyotalla ajavan Kalle Rovanperän tapauksessa tämä tarkoitti sitä, että heillä oli Hankookit alla, kun he osallistuivat viikko sitten Rallye National Hivernal du Dévoluy -kisaan Etelä-Ranskassa. Olosuhteet olivat samanlaiset kuin mitä ensi kauden avausosakilpailussa Monte Carlo -rallissa on odotettavissa.

Kisan voittanut Fourmaux sanoi Dirtfishille olleensa pääosin tyytyväinen uusiin renkaisiin.

– Slicksit ovat hyvät, ja olin tyytyväinen lumirenkaaseen, mutta heidän pitää tehdä vielä vähän kehitystyötä, jotta kaikki on kunnossa Monteen.

Dirtfishin mukaan kuljettajat toivovat lumikuvion kulutuspintaan vielä yhtä lisäleikkausta, jotta pito olisi yhä parempi ja tasaisempi.

– Hyvä asia on se, että Hankook on todella avoin kaikelle. Toivottavasti löydämme keinon tehdä jotain FIAn kanssa. Loppujen lopuksi tämä on turvallisuusasia, Fourmaux sanoi.

Ranskalaiskuskille 15,5 sekunnilla taipunut Rovnaperä kommentoi rengaskokemusta huomattavasti yleisemmällä tasolla.

– Se meni hyvin. Olosuhteet olivat hyvät, ja juuri tätä tarvitsimme testataksemme Montea varten. Testasimme uusia Hankookin renkaita, ja viikonloppu oli yleisesti ottaen aika hyvä.

Merkillepantavaa on, että kommenttien sävy on jo lupaavampi kuin joulukuun alussa, kun Rovanperä kertoi MTV Urheilulle testanneensa Hankookin renkaita pari kertaa tämän vuoden aikana.

– Täytyy sanoa, että silloin ei vielä ihan hirveästi vakuuttanut. Aika paljon on tekemistä renkaissa vielä. Toivotaan, että kehitystyö on nopeaa talven aikana, että pääsemme ajamaan sitten tasaisilla ja kestävillä renkailla ja kilvanajo on autolla ajamista eikä renkaiden säästelyä, Rovanperä sanoi tuolloin.

Toisaalta.

Tiistaina Hyundain testialueella Keski-Suomessa ajanut hallitseva maailmanmestari Thierry Neuville oli ensikokemuksensa jälkeen melko epävarma. Belgialaistähti kuvaili talviolosuhteissa ajamista "mielenkiintoiseksi", mikä luo vastaavanlaista odotusarvoa ainakin helmikuiseen Ruotsin ralliin.

– Se tulee olemaan jonkinlainen kompromissi. Selvästi heillä ei ole paljoa kokemusta tällaisista olosuhteista. Siltä se tuntuu tällä hetkellä. Meidän täytyy yrittää tehdä parhaamme ja saada autosta mahdollisimman hyvä, jotta saamme renkaan toimimaan.

Hyundaille siirtyneet Adrien Fourmaux ja Alexandre Coria voittivat Monte Carlo -rallin testikisana ajamansa Rallye National Hivernal du Dévoluy -kisan viime viikonloppuna. Alla olivat ensimmäistä kertaa uudet Hankookin renkaat.