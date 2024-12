MM-rallin yllätyssopimuksen taustalla koruton tilanne – asiantuntija varoittaa: "Toivottavasti eivät odota"

Rallin MM-sarjasta kuultiin torstaina yllätysuutinen, kun M-Sport kertoi kiinnittäneensä irlantilaisen Josh McErleanin, 25, kuljettajakseen koko kaudeksi.

Vaikka McErleanilla ei ole aiempaa kokemusta Rally1-autoista, MTV Urheilun asiantuntija Jari Ketomaa näkee uutisen positiivisessa valossa.

– Ensinnäkin todella mahtava juttu, että tulee uusia kuljettajia MM-sarjaan. Nuoret lupaavat kuljettajat saavat mahdollisuuden kaikkein nopeimpiin autoihin ja saavat kokemuksia niistä. Hienoa, että M-Sport on tässä suunnannäyttäjä. He jaksavat pitää yllä sitä statusta, mikä on ollut perinteisesti nuorten kuljettajien kasvualusta MM-sarjaan. Tiukka paikkahan se tulee olemaan, mutta kuitenkin äärimmäisen hieno ja värikäs uutinen MM-sarjaan.

Tulevaksi kaudeksi Hyundaille siirtynyt Adrian Fourmaux piti viime kaudella yllä M-Sportin ohuita menestysmahdollisuuksia, mutta nyt ratissa ovat astetta köykäisempi Gregoire Munster ja kokematon McErlean.

– Sanomattakin on selvää, että kaikki M-Sportilla ajavat kuljettajat joutuvat enemmän ja vähemmän tuomaan rahaa, että saavat ajopaikan tiimistä. Markkinoilla ei ole ollut semmoista potentiaalista top 3 -kuljettajaa, joka olisi ollut sopivan hintainen. Fourmauxin M-Sport olisi halunnut pitää, mutta rahaa ei löytynyt.

– M-Sport on tunnettu siitä, että se on yksityisomisteinen tiimi. Siellä on rajoitetut resurssit rahoituksen puolelta, ja heidän on tehtävä se minkä voivat, jotta säilyvät mukana. He antavat niillä resursseilla mahdollisuuksia kuljettajille, jotta nämä mahdollisesti rakentaisivat tietä tehdastalleihin tai palkkakuskiksi.

Ketomaa ei nähnyt viimeiset kolme vuotta WRC2-luokkaa ajaneelta McErleanilta viime kaudella ehjiä kolmen päivän suorituksia. Odotukset tulevaan ovat sen mukaiset.

– Olisi todella tärkeää McErleanille, että hän ensinnäkin nyt saisi tuntuman siitä autosta ja sopivan ajorytmin päälle. Sitten puolivälissä kautta pätkiltä aikoja kärkiviisikosta ja loppukaudesta kolmen joukosta, se olisi ihan erinomaista. Yleiskilpailuissa muutaman kerran viiden joukkoon.



– Toivottavasti hän itse tai yhteistyökumppanit eivät odota mitään ihmetekoja, että pystyisi palkintokorokkeelle ajamaan. Viiden joukkoon jos parissa rallissa pääsisi, se olisi todella hyvä.

McErlean saa yhä Irlannin ralliakatemialta tukea.

Moni olisi odottanut lupaavan latvialaiskuljettajan Martin Sesksin saavan M-Sportilta paikan ennen McErleania, joka nappasi uransa ensimmäisen palkintokorokesijoituksen tänä vuonna Portugalin sorarallista.

– Ei riitä raha, Ketomaa linjasi Sesksistä yksikantaan.

– McErleanin taustajoukoissa on sen verran parempi rahoituspohja uran jatkamiselle. Ja tiedän sieltä taustalta henkilöitä, ketkä esimerkiksi valmentavat häntä. Heillä on aika vankka ja hyvä tukijapohja. Sesks olisi ollut vauhdillisesti varmasti tietyissä kilpailuissa paljon parempi vaihtoehto, mutta silti uskon vakaasti, että Sesks tulee ajamaan joitakin kisoja M-Sportilla vielä ensi kaudella.

Raha ei kuitenkaan Ketomaan mukaan yksin ratkaissut valintaa McErleanin eduksi. Todellinen potentiaali on havaittu.

– Hän on tosi nuori, ajanut vielä kohtuu vähän ja hänellä on myös taustajoukot siinä mallissa, että toimintaa pystytään katsomaan jo vähän pidemmällekin. Yhtenä vuotena ei vielä tehdä ihmeitä, mutta sanotaan näin, että jos tämä vuosi olisi ehjä niin uskon, että McErlean tullaan näkemään vielä seuraavanakin vuonna Fordin puikoissa, ja sitten sen vauhdin voitaisiin olettaa jo olevan riittävää.

– McErleanissa näen enemmän potentiaalia kuin Munsterissa. Onko kyseessä MM‑tason voittajakuljettaja, sitä en tiedä. Puhutaan niin kokemattomasta kuskista vielä, että ei sitä pysty millään sanomaan.