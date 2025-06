Kalle Rovanperän inho yhtä MM-rallia kohtaan jo eeppisellä tasolla: "Pari asiaa jotka voivat vaikuttaa"

Kalle Rovanperän avoimen negatiivinen suhtautuminen tällä viikolla ajettavaa Sardinian MM-rallia kohtaan herättää jo ihmetystä asiantuntijoissa.

Rovanperä tokaisi Portugalin kisan jälkeen, ettei erityisesti odota pääsyä kivikkoiselle Sardinian saarelle.

– Se on varmasti kyllä koko kalenterin surkein kisa itselleni. En tykkää yhtään siitä. Se tulee olemaan pitkä viikko, Rovanperä tuskaili jo viikkoja ennen matkaa.

Rovanperän tunnelmia latistivat ennen kaikkea testin puute ja MM-sarjan kakkoselle tarjolla oleva huono ajopaikka muutenkin vaikeaan ralliin.

Silti puheenvuoro oli harvinaisen painokas. Negatiivinen lähestyminen kisaan ei ainakaan lisää onnistumisen mahdollisuuksia.

– Se on jännä, että hän avautui niin voimakkaasti siitä. Sardinia ei kuitenkaan mielestäni niin paljon eroa Kreikasta, jossa Kalle on pärjännyt tosi hyvin. Se on myös kapeita teitä ja ihan hirveää kivikkoa, sanoo MTV Urheilun asiantuntija Jari Ketomaa.

Pitkän uran Esapekka Lapin kartturina tehnyt Janne Ferm kisasi Sardiniassa kahdeksan kertaa. Kaksikko saavutti saarella kaksi palkintopallipaikkaa, joista viimeisimpänä kakkossija vuoden 2023 kilpailussa.

– Minähän taas henkilökohtaisesti rakastan Sardiniaa. Minun mielestäni se on hieno kisa, Ferm toteaa.

– Kisa on tosi haasteellinen, mutta tykkään siitä. Onhan se ihan uskomattoman hieno saari ja paikkansa kaunis.

Sardiniassa on kuitenkin erityispiirteensä, jotka tuovat ajopäiviin oman vaikeutensa.

– Kallehan on ollut aina siinä tilanteessa, että hän on lähtenyt aika huonolta lähtöpaikalta Sardiniaan, ja varsinkin perjantai on aikamoista taistelua tuulimyllyjä vastaan lähtöpaikan suhteen.

– Ja jos päivät olivat Portugalissakin pitkiä, niin tuolla ne ovat aina ihan superpitkiä. Ehkä siinä on pari asiaa, jotka voivat vaikuttaa, Ferm pohtii.

Sardiniassa kisapäivät käynnistyvät perjantaina ja lauantaina paikallista aikaa aamuyhdeksältä ja iltahuoltoon päästään vasta iltakahdeksan aikoihin.

Evans tähtäimessä

Rovanperällä voi teettää vaikeuksia päästä mukaan Sardinian MM-rallin voittotaisteluun vahvojen Hyundain Ott Tänakin ja Thierry Neuvillen sekä paremmalta lähtöpaikalta starttaavan Toyotan tallikaverinsa Sebastien Ogierin kanssa.

Katseet ovatkin todennäköisesti enemmän MM-sarjaa johtavassa Elfyn Evansissa, jolla on Sardiniaan lähdettäessä 30 pisteen etumatka suomalaiseen. Evansille kärkimiehelle lankeava ensimmäinen ajovuoro ei ole sopinut alkuunkaan.

– Evans on ajanut yllättävän heikosti tuolta lähtöpaikalta. Se kertoo Kallen vahvuudesta, että hän on aikaisempina vuosina pystynyt kärkipaikalta ajamaan aina huippuhyviä sijoituksia. Evansin vauhti on taas ykkösenä ajaessa ollut todella huono, Ketomaa toteaa.

– Puolet tulee varmaan autosta ja puolet attackin puutteesta, mutta Portugali oli Evansilta suoranaisesti surkea. Kalle pystyi hyödyntämään sen hyvin ja ajoi tosi kovan kisan, Ferm kommentoi.