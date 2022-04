Kalle Rovanperä hankalasta taustasta MM-ralliin – Jari-Matti Latvala: "Antaa tasoitusta varmaan sen 10 prosenttia"

– Kyllä me ollaan tyytyväisiä. Auto näytti hyvältä ja ajaminen oli pojilla rauhallista. Varsinkin Esapekka ja Kalle olivat tosi hyvässä vauhdissa ja hyvällä fiiliksellä. Elfynillä oli vähän enemmän auton kanssa hakemista, eikä hän ollut ihan tyytyväinen set-upiin. Sen takia hän tuli sieltä pois välissä ja shakedownissa oli pidempi tauko. Muutettiin sitä autoa, Latvala perkasi C Morelle.

Kun takana on kaksi MM-rallia, Evansin alkukausi on ollut tuskainen, mutta Rovanperä starttaa perjantaina varsinaisesti käynnistyvään Kroatian osakilpailuun MM-sarjan johtajana. Suomalaiskuskin tilanne oli vastaava myös viime vuonna, mutta hänen kisansa asvaltilla päättyi ulosajoon jo parin kilometrin ajon jälkeen ja kokemus Kroatian haastavasta tiestöstä jäi ohueksi. Latvala pohtii, että Rovanperällä on näin väkisinkin takamatkaa moniin kilpailijoihin nähden.