Kalle Rovanperä yllättyi ek-maalissa esitetystä kysymyksestä: "En tiedä, mitä puhuttavaa tuosta on tässä vaiheessa"

Rovanperän johto ennen päätöspätkään on puolitoista minuuttia tallikaveri Elfyn Evansiin , joka puolestaan on vain 2,7 sekuntia edellä Hyundain Dani Sordoa .

Tilanne on sikäli mielenkiintoinen, että jos Rovanperän johto on Kreikasta lähdettäessä 30 pistettä, hänellä on teoreettinen mahdollisuus varmistaa toinen maailmanmestaruutensa syys-lokakuun vaihteessa Chilessä. Tämä edellyttäisi kuitenkin Evansin lyömistä Etelä-Amerikassa roimalla piste-erolla.