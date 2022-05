Kalle Rovanperä vaikean tehtävän edessä – "Iso haaste ensimmäisille autoille"

– Toistaiseksi olemme olleet erittäin kilpailukykyisiä sekä asvaltilla että lumella. Portugali on ensimmäinen kolmesta vaikeasta sorarallista vain viiden viikon sisään, joten on mielenkiintoista nähdä, missä eri tiimit ja autot ovat toisiinsa verrattuna, Latvala sanoo.

– Suurin osa kaudesta ajetaan soralla, joten on hyvin tärkeää, että suorituskykyä löytyy tällä alustalla. Tulevissa kisoissa on lisäksi olennaista, että voimme tarjota kuskeillemme luotettavan kaluston.

– Kun Portugalissa on kuivaa, irtosoraa on paljon tienpinnassa. Se on iso haaste ensimmäisille autoille. Tuo vaikea tehtävä on nyt ensimmäistä kertaa Kallella edessä perjantaina, mutta olemme varmoja, että hän osaa pitää päänsä kylmänä, vaikka aikaeroa tulisi, Latvala kertoo.