MTV seuraa – Suomen MM-ralli: Esapekka Lappi avaa päivän erinomaisesti – Kalle Rovanperälle yllätys EK2:lla

Perjantai 5.8.

Huolto C, Jyväskylän paviljonki

Kokonaistilanne (EK2/22):

Liveseuranta:

EK2 Laukaa (11,75 km):

Klo 8.27: Lappi sijoittui EK2:n toiseksi! 2,7 sekuntia tulee Tänakille takkiin, mutta tästä on hieno aloittaa ajopäivä. "Aika on ihan okei. Olen aika tyytyväinen. Tiedän, että voin olla parempi. Ei ongelmia".

Klo 8.25: Pito on heikko Greensmithinkin vuorolla. Häviää Kallelle vajaan sekunnin. Esapekka Lappi on nyt vauhdissa.

Klo 8.15: Ott Tänak ottaa neljän sekunnin pohjat! Virolaiskuski tietää kyllä maalissa, että Rovanperä ja Neuville joutuvat auraamaan kärjessä. Siitä on otettava hyöty irti.

Klo 8.12: Elfyn Evans iskee puolestaan 2,3 sekuntia Rovanperää nopeammin. Ott Tänak on nyt matkalla. Evans: "En ole ihan täysin (tyytyväinen). Olisin päässyt kovempaakin", Evans sanoo maalissa.

Klo 8.06: Kalle on EK2:n maalissa. Nyt odotetaan vertailukohtaa Thierry Neuvillelta. "Auraamista oli vähän enemmän kuin odotin. Paljon irtosoraa oli, mutta tein parhaani", Rovanperä sanoi.

Klo 8.01: Kalle Rovanperä on matkalla Laukaassa. Päivän ensimmäinen EK ei kuulu läheskään päivän vaikeimpiin, mutta siitä on saatavissa hyvä aloitus rallipäivään. Sää on aurinkoinen. Taivaalla ei juuri pilviä näy.