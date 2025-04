Kalle Rovanperä sai asiantuntijan nöyräksi: "Olin väärässä ihan totaalisesti"

Jari Ketomaa nostaa ylös sekä kätensä että hattunsa. MTV Urheilun asiantuntija ei odottanut Kalle Rovanperältä moista dominointia mitä suomalainen on Kanarian MM-rallissa tarjoillut.

Toyotaa kiidättävä Rovanperä on dominoinut ensimmäistä kertaa MM-sarjan osana kaasuteltavaa Kanarian asfalttiosakilpailua. Kaksinkertainen maailmanmestari on painanut pohja-ajan perjantaina toistaiseksi kaikille viidelle erikoiskokeelle. Päivää on jäljellä enää yksi pätkä.

Alkukaudesta Rovanperä kärsi vaikeuksista. Hän on kolmen osakilpailun jälkeen MM-sarjassa vasta kuudentena, vyöllään neljäs sija, viides tila ja keskeytys. Odotukset Kanarian asfalttikisaan eivät olleet tapissaan Jari Ketomaallakaan.

– Kyllä sitä pitää itselle osata nauraa. Minäkin veikkasin, että ei tämä tule Kallelle mikään hyvä ralli olemaan. Askel parempaan saadaan, veikkasin itse, ja onneksi olin väärässä ihan totaalisesti, Ketomaa sanoi.

Asiantuntija kehui Rovanperän tehneen "käsittämättömän hienon työn" auton ja renkaan ymmärtämisen kanssa.

– Tiimi on tietysti taustalla tehnyt töitä Kallen kanssa, että periksi ei anneta ja tästä noustaan. Tämä on osoitus siitä, miten paljon voi saada aikaiseksi lyhyessä ajassa.

– Tässä puhutaan kuitenkin isoista asioista. Rengas on ainut, mikä sinut kytkee tiehen. Tunteen muutos renkaassa on erittäin merkittävä kuljettajalle, miten se käyttäytyy jarrutuksissa, käännöksissä ja kaikissa ja minkälaisen takapuolituntuman se antaa.

– Kalle on joutunut tekemään ison työn, että homma on tässä mallissa. Hattu pois päästä, nöyränä eteenpäin. Kalle on valtavan hieno mestari, hieno mies ja huippukuljettaja. Hieno katsoa tuota toimintaa, kyllä onnistuu homma.

Toyotalla on kisassa viitoisjohto järjestyksessä Rovanperä, Sébastien Ogier, Elfyn Evans, Sami Pajari ja Takamoto Katsuta. Toisena kisaa jatkava Ogier on Rovanperää 25,1 sekuntia jäljessä.