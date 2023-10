Kalle Rovanperä pöyristyi häneltä salatusta hankkeesta – "Vaikuttaa törkeältä"

Tapaus Iivo Niskanen

Tomi Natri /All Over Press

Tomi Natri /All Over Press

– Kävimme tuolloin sekä kirjailijan ( Kalle Virtapohja ) että kustantajan kanssa keskusteluja. He tiesivät tarkkaan, mitä olivat tekemässä, mutta he suostuivat kuitenkin kirjan nimen sentään muuttamaan. Sen verran he ymmärsivät meidän yskämme, Rousku kommentoi.

– Mestarin tarina on ainakin minun suuhuni ja minun kielenymmärrykseni mukaan kuin Kallen tarina. Vielä kun ottaa vuoden takaiset tapahtumat huomioon, kun he saivat siitä (Iivo-kirjasta) sanomista ja näitä keskusteluja on käyty, niin nyt he tekevät omasta mielestäni vielä napsun törkeämpänä tuon.