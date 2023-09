Kalle Rovanperä miettii jo isoa kuvaa – muut saavat silti olla varuillaan: "Varmasti on vaikea vastata"

Rovanperä ajoi kaksi pohja-aikaa ja oli lenkin nopein kuski. Hyundain Thierry Neuville on silti edelleen yli 20 sekunnin päässä suomalaisesta. Toisena oleva Toyota-kuski Sebastien Ogier on puolestaan 12,8 sekuntia Rovanperää edellä.

Suomalaistähti jahtaa toista perättäistä maailmanmestaruutta. Neuvillen lisäksi Rovanperän pahin uhkaaja on tallikaveri Elfyn Evans , joka kuitenkin koki kovia lauantaiaamun viimeisellä pätkällä. Tekninen ongelma tiputti Evansin viidenneksi puolentoista minuutin päähän Rovanperästä.

– Onhan se tavallaan minun kannaltani hyvä juttu. En tiedä, mitä siellä oikein on tullut. Toivottavasti hän pääsee jatkamaan. Jotain hän pajotti siellä pätkän jälkeen. Pisteiden kannalta toki minun osaltani hyvä juttu, Rovanperä mietiskeli MTV Urheilulle.

– Se riippuu, mikä tilanne on. Jos Seb on lähellä Thierryä, niin totta kai hänen pitää yrittää kammeta Thierry voitosta pois. Se on pahin, jos Thierry ajaa voiton, koska siitä tulee isot pisteet. Toisen ja kolmannen sijan ero ei ole niin iso. Pitää vain yrittää pitää painetta hänelle, Rovanperä suunnitteli.