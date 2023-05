Pitääkö Esapekka Lapin olla huolissaan? "Se tuli sun suusta, minä en sanonut sitä"

Kymmenen ajetun erikoiskokeen jälkeen Lappi on kolmantena 4,6 sekuntia Sordoa perässä. Takana puolestaan on Neuville vain 0,9 sekunnin päässä. Lauantain aamupäivän kahdella ensimmäisellä erikoiskokeella Lappi kukisti tiimikaverinsa, mutta viimeisellä pätkällä osat kääntyivät.

– Näyttää siltä, että tämä on automme suorituskyky tällä hetkellä. Emme pääse kovempaa. Tavallaan se on vähän vitsi, mutta ehkäpä myös totuus. Kalle on uskomattoman nopea. Minulle on silti tärkeintä verrata omaa vauhtiani tallikavereihini, Lappi korosti MTV Urheilulle.