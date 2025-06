Kalle Rovanperä joutuu MM-ralliin täysin sokkosäädöillä – yksi pätkä saa tyrmäyksen: "Ihan surkea"

Sardinian MM-ralli ei ole ollut koskaan Kalle Rovanperän mieleen, eikä niin ole tälläkään kertaa. Suomalaiskuljettaja lähtee taistelemaan sen minkä pystyy, mutta haukkuu sunnuntaina rallin päättävän power stagen maanrakoon.

Sardinian MM-rallia ennen on tullut selväksi, että kyseessä ei ole Kalle Rovanperän suosikkiralli. Toyotan tähti ei asiaa kiellä, mutta lähtee kuitenkin taistelemaan niin hyvästä sijoituksesta kuin mahdolista.

– En minä oikeastaan sitä (Sardinian rallia) normaalia enempää noidu. Joka vuosi samat fiilikset, ei ole mun lempikilpailu. Vaikea kisa ollut aina itselle, Rovanperä sanoo.

– Kyllä täällä on myös hyviä tuloksia, ja oltu hyvässäkin vauhdissa. Joka vuosi tännekin lähdetään ajamaan maksimitulosta ja tehdään totta kai se mitä pystytään, että saataisiin mahdollisimman paljon niitä pisteitä.

Rallissa ajettiin shakedown jo torstaina, missä Rovanperä kaasutteli kolmanneksi. Pätkän perusteella on kuitenkin vaikea tehdä mitään johtopäätöksiä, sillä Rovanperä kertoo, että perjantaista eteenpäin erikoiskokeet ovat täysin toista luokkaa. Portugalin MM-rallin jälkeen Rovanperä ei ole päässyt testaamaan, joten perjantaihin lähdetään niin sanotusti sokkosäädöillä.

– Voi olla aika isokin merkitys, varsinkin kun shakedown oli tuollainen, että ei ole yhtään samanlainen kuin pätkät, ihan erilaista. Tuollainen pyöritys vaan, eikä oikeastaan päässyt testaamaan mitään, Rovanperä kertoo.

– Tehtaalla on paljon yritetty tehdä töitä datan ja uusien keksintöjen kanssa Portugalin jälkeen. Mutta kun et pääse niitä missään kokeilemaan, niin ei voi isoa vaikutusta tai asioita tehdä.

Rovanperä joutuu lähtemään perjantaina tielle toisena, mikä vaikeuttaa menestymismahdollisuuksia, sillä alkupään lähtijät joutuvat auramiehiksi ja kärsivät ajoa hidastavasta irtosorasta.

– Perjantai on supertärkeä ja se ratkaisee, kuka auraa loppuviikonlopun. Sinne lähdetään pikkuisen arvelemalla. Valitaan vain jotkut säädöt autoon, mitkä oletetaan olevan parhaat ja ensimmäisellä lenkillä nähdään, ollaanko alueella vai ei, Rovanperä pyörittelee.

Rovanperän edessä kurvailee perjantaina vain yksi auto, tallikaveri Elfyn Evans.

– Ajetaan Elfyniä vastaan, kun sillä on yksi huonompi lähtöpaikka – se on ensimmäinen tavoite. Pitäisi pystyä häneen matchaamaan vauhti. Jos saadaan enemmän pisteitä kuin hän viikonlopulta, on se jollakin tavalla hyvä tulos.

"Ihan surkea poweri"

Ralli alkaa toden teolla perjantaina ja päättyy sunnuntaina iltapäivällä. Tuttuun tapaan viimeisenä erikoiskokeena ajetaan Power stage, josta voittajalle on jaossa viisi lisäpistettä. Rovanperä lyttää kyseisen erikoiskokeen.

– Ihan surkea poweri mun mielestä. Alku on ihan ok, mutta suurin osa pätkästä on työnnetty keskelle ei mitään jollain puskutraktorilla . Se on tosi pehmeä, ei ole mitään tienpohjaa, mikä tarkoittaa, että toisella lenkillä se tulee olemaan urainen – jotain kivia ja yllätyksiä, mitä kaikkea sieltä tulee, suomalainen manaa.

– Eihän se powerin tarkoitusta aja kauheen hyvin, jos siellä joutuu katsomaan ettei renkaat ja auto hajoa.

Rovanperä olisi tehnyt täysin toisen valinnan.

– Ei todellakaan ole kiva poweri. Mun mielestä aika turha pätkä. Täällä olisi aika hienojakin pätkiä poweriksi, Rovanperä linjaa.

Sardinian MM-rallin ensimmäinen erikoiskoe pärähtää käyntiin huomenna perjantaina klo 10.01. Rallilähetys on katsottavissa MTV Katsomosta 9.45 alkaen.