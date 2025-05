Kalle Rovanperä iloitsi Ott Tänakin takaiskusta – "Onneksi jäi"

Vaikka ohjaustehostimen hajoaminen oli Hyundain Ott Tänakille karu pala, Toyotan Kalle Rovanperä otti virolaisen takaiskun tyytyväisenä vastaan.

Tänak kaasutteli Portugalin MM-rallissa vakaassa johdossa: hän oli 16 erikoiskokeen jälkeen 13,9 sekunnin turvin keulilla ennen Toyotan Sébastien Ogieria. Lauantain viimeisellä metsäpätkällä, 17. erikoiskokeella, Tänakin ohjaustehostin kuitenkin hajosi, ja virolainen jäi peräti 45,6 sekuntia Kalle Rovanperän naulaamasta pohja-ajasta.

Tänak menetti tuntuvasti asemiaan ja putosi rallissa sekä Ogierin että Rovanperän taakse kolmannelle tilalle. Virolainen menetti lisää aikaa vielä päivän päättäneellä lyhyellä yleisöpätkällä ja on kisan viimeiseen päivään lähdettäessä Ogierista 36,1 sekunnin ja Rovanperästä 8,5 sekunnin päässä.

Rovanperälle lauantai oli nousujohteinen päivä. Hän oli aiemmin ohittanut Toyota-tallikaverinsa Takamoto Katsutan. Helpolla mikään ei kuitenkaan tullut.

– Varsinkin tänään toinen lenkki on hankala, aika liukasta on koko ajan. Ei pääse ihan semmoiseen hyvään fiilikseen. Aika paljon on ratittamista ja ohjelmaa koko ajan, että pysyy vehkeet uralla, Rovanperä kuvaili päivän päätteeksi.

Aiemmin Rovanperä oli kamppaillut kolmannesta sijasta Katsutaa ja Hyundain Thierry Neuvillea vastaan, mutta kyseinen kaksikko on pudonnut suomalaisesta jo vajaan 20 sekunnin päähän. Rovanperä lähtee sunnuntaihin kakkossijasta Tänakia vastaan kamppaillen.

– Onneksi hän jäi nyt taakse jo pitkällä (erikoiskokeella), että saadaan vielä yksi lähtöpaikka paremmaksi huomiselle, Rovanperä iloitsi.

– Tänak on mennyt tänään kyllä tosi kovaa. Samantyylistä pätkää on huomenna, niin huomenna voi olla vaikea vastata hänen vauhtiinsa. Hän on ollut nopea äijä tänään, mutta yritetään totta kai.

