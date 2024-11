Mediat: Valtteri Bottaksen kohtalo on selvä

Valtteri Bottaksen aika Sauberilla on huhujen mukaan tulossa päätökseen. Brasilialainen kuljettajalupaus Gabriel Bortoleto on lähellä siirtyä Sauberille täydentääkseen F1-tallin kuljettajakokoonpanon vuodelle 2025, uutisoi arvostettu formulamedia The Race.