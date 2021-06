Kalle Palander laukoo suorat sanat Huuhkajien pelistä – näpäytti myös itseään suorassa lähetyksessä: "Olen ollut yksi suunsoittajista"

Kaksikon mukaan illan ottelusta on tulossa tiukka.

– Kyllä aika hirveä taisteluhenki pitää saada päälle noiden kavereiden, siellä on kuitenkin maailman parhaita vastassa. Tästä voi tulla täysi raiskaus tai sitten Suomi taistelee aivan naamattomasti loppuun asti.

– Olen hivenen pettynyt suomalaisiin, olen nähnyt yhden lipun tänä päivänä tuolla auton ikkunassa. Missä on liput ja maalaukset?

– Tämä on isoin urheilutapahtuma koskaan, mitä Suomi on saavuttanut. Me ollaan jääkiekkokansaa, meidän pitää pikkusen vielä kasvaa tässä hommassa eteenpäin.