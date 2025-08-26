JSN-linjaus: Stubbin pojan harjoittelupaikka ei ole yksityisasia

Oliver Stubb AOP
Presidentti Alexander STubbin poika Oliver Stubb on osallistunut isänsä vaalitapahtumiin.Tomi Natri /All Over Press
Julkaistu 26.08.2025 16:03

STT

Leo Kirjonen

leo.kirjonen@mtv.fi

Presidentti Alexander Stubbin pojan harjoittelupaikka Ulkopoliittisessa instituutissa ei ole yksityisasia, kerrotaan Julkisen sanan neuvostosta (JSN) STT:lle.

Stubb vastasi maanantaina median kysymykseen poikansa harjoittelupaikasta syntyneestä kohusta ja toivoi, että hänen aikuisten lastensa yksityisyyttä kunnioitettaisiin tulevaisuudessa.

Tähänastisesta uutisoinnista ei ole tullut kanteluita JSN:lle, mutta kanteluaikaa on vielä jäljellä.

JSN:ltä ei vielä oteta kantaa median menettelyyn, mutta todetaan aiheella olevan yhteiskunnallista merkitystä.

Exeterin yliopistossa Britanniassa ensimmäistä vuotta opiskeleva Oliver Stubb valittiin kesäksi Ulkopoliittisen instituutin korkeakouluharjoittelijaksi. Kahta tarjolla ollutta harjoittelupaikkaa Upissa haki lehtitietojen mukaan yli 200 henkilöä.

Valinnasta on tehty useita kanteluita eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kanteluissa on ihmetelty esimerkiksi, miten opintojen alkuvaiheilla oleva Stubb valittiin tehtävään, vaikka mukana oli selvästi pidemmälle edenneitä opiskelijoita.

