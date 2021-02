Kaleva: OYS sulkee osan leikkaussaleistaan lähes kolmeksi kuukaudeksi – taustalla työvoimapula, uupumus ja stressi

Syynä on työvoimapula sekä henkilöstön uupumus ja stressi. Sekä anestesialääkäreistä että -hoitajista on pulaa. Taustalla on muun muassa vuodenvaihteessa voimaan astunut anestesialääkäreiden työaikalain muutos, joka aiheutti joka päivä neljän lääkärin työpanoksen häviämisen, sekä osittain koronan aiheuttama vaikeus rekrytoida hoitajille sijaisia.